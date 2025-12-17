Eric Laforge nominato Responsabile di Stellantis Pro One

Stellantis ha annunciato la nomina di Eric Laforge come nuovo responsabile della Stellantis Pro One Global Business Unit, a partire dal 1° gennaio 2026. Laforge succede ad Anne Abboud, che lascerà l’azienda entro fine gennaio dopo 39 anni nel settore automobilistico, di cui 10 trascorsi in Stellantis.

Nel suo nuovo incarico, Eric Laforge guiderà lo sviluppo e il consolidamento della divisione Stellantis Pro One Commercial Vehicles, che riunisce sei marchi storici: Citroën, Fiat Professional, Opel, PEUGEOT, Ram e Vauxhall.

Laforge porta con sé oltre 30 anni di esperienza nel settore automotive, iniziata in Fiat Auto nel 1990, con ruoli nelle vendite in Francia e Italia. Ha poi ricoperto incarichi di leadership come CEO di Fiat Chrysler Automobiles in Svizzera e Germania. Tra il 2015 e il 2018 ha diretto diversi mercati all’interno di MOPAR Parts & Services, consolidando competenze chiave nella gestione commerciale e strategica dei brand. La sua nomina punta a rafforzare la presenza globale di Stellantis nel segmento dei veicoli commerciali e a guidare la crescita della business unit a livello internazionale.

Nel 2019, è diventato Direttore Veicoli Passeggeri e Veicoli Commerciali Leggeri per l’Europa Centrale di FCA, assumendo successivamente il ruolo di Responsabile di Fiat Professional. Nel 2021, è stato nominato Responsabile della Business Unit Veicoli Commerciali di Stellantis in Europa. Dal 2023 all’inizio del 2025, ha guidato i marchi Jeep® , Ram e Dodge nell’area dell’Europa Allargata. Dal 1° aprile 2025, Eric Laforge è Vice Presidente dei Servizi Commerciali del Gruppo Renault.

Eric Laforge ha conseguito la laurea presso l’École Supérieure de Gestion et Finance (ESGF) di Parigi. “Siamo lieti di dare nuovamente il benvenuto a Eric in questo ruolo strategico”, ha affermato Cappellano. “La sua profonda conoscenza della cultura automobilistica e la sua vasta esperienza nel segmento dei veicoli professionali saranno determinanti nel rafforzare la nostra posizione globale nel settore dei veicoli commerciali e nel mercato B2B.

Colgo l’occasione per ringraziare sinceramente Anne per il suo importante contributo a Stellantis durante i suoi 10 anni di dedizione al servizio e per augurarle tutto il meglio per il futuro.” Eric Laforge ha commentato: “Sono entusiasta di tornare alle radici del mio percorso professionale, rientrando in Stellantis. Accolgo questa nuova sfida con entusiasmo, pienamente consapevole delle attuali complessità del mercato, ma anche delle opportunità di crescita future, forte dell’esperienza di Stellantis e della sua visione per il futuro”.