Maserati: per il rilancio servirebbe una gamma forte, nuova e completa

Maserati vive un momento difficile con un crollo delle immatricolazioni che costerà caro a Stellantis. Si spera però che già nel 2026 possa partire la riscossa di quello che ad oggi è l’unico brand di lusso facente parte del gruppo automobilistico. I fan del tridente sperano in una pronta ripresa ed invocano una gamma ampiamente rinnovata con l’introduzione di vetture che mancano da un po’ nella gamma della casa modenese. Ovviamente non mancano nemmeno le ipotesi originali come questo render che vi mostriamo in questo nostro articolo opera del creatore digitale Dick van Stratum.

Maserati: la rinascita potrebbe partire nel 2026 ma serve una nuova gamma

I fan del marchio sperano subito in rapidi interventi alla gamma di Maserati. Ovviamente le cose non saranno immediate ma i dirigenti del marchio sono già al lavoro per sistemare le cose. Nel 2026 sapremo se ci sarà spazio per il ritorno di modelli quali Levante e Quattroporte o se la dirigenza propenderà per altri modelli fino ad oggi del tutto inediti. Ovviamente si punterà ancora di più sull’esclusività e sulle personalizzazioni come dimostrato dalla nascita del programma BottegaFuoriserie ma comunque inevitabilmente la gamma principale dovrà essere modificata e resa più appetibile sul mercato internazionale puntando non solo su modelli elettrici ma anche sul termico.

Non mancano ovviamente le ipotesi più originali come quella che vi mostriamo in questo articolo ma quello che sarà fondamentale è trovare la giusta formula per ridare slancio al marchio che di recente ha deciso di spostare la maggior parte delle sue attività a Modena con il ritorno della produzione di GranTurismo e GranCabrio nella storica fabbrica di Viale Ciro Menotti. Entro la metà del 2026 conosceremo nel dettaglio il nuovo piano messo a punto dal CEO Santo Ficili a cui spetterà il difficile compito di rilanciare le ambizioni del brand del tridente.