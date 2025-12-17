Agatha Ruiz de la Prada e la nuova Fiat Grande Panda uniscono le forze in un progetto unico

Colore, creatività e design si incontrano in un progetto che trasforma la mobilità urbana in un’esperienza di stile unico. Agatha Ruiz de la Prada e la nuova Fiat Grande Panda collaborano per portare la moda fuori dalle passerelle direttamente nelle strade della città, creando un veicolo che unisce estetica e personalità.

Agatha Ruiz de la Prada è stata incaricata di dare vita a una versione unica ed esclusiva della Nuova Fiat Grande Panda

“Il mio universo di colori si sposa perfettamente con la forte personalità della Nuova Fiat Grande Panda”, afferma Agatha Ruiz de la Prada, sottolineando l’armonia tra il suo approccio creativo e l’identità del modello Fiat.

Questa versione esclusiva della Grande Panda non è solo un’auto, ma un simbolo di vita gioiosa e dinamica, capace di esprimere attraverso linee, forme e colori la passione per il design e la libertà di movimento. Fiat e la designer madrilena creano così un veicolo che fonde moda, stile e funzionalità, trasformando ogni spostamento in un’esperienza unica.

La designer ha applicato il suo inconfondibile tocco creativo alla carrozzeria dell’auto, imprimendo un suggestivo motivo a cuori rosa su uno sfondo dorato che trasforma il veicolo in un gioiello contemporaneo. Questo esercizio stilistico non solo ha un impatto visivo notevole, ma incarna anche la nuova filosofia di FIAT: una mobilità emozionale, ottimista e accessibile che celebra un design senza compromessi.

Agatha Ruiz de la Prada, ambasciatrice della nuova Fiat Grande Panda, è stata incaricata di personalizzare questa reinterpretazione moderna e sostenibile dell’iconica Panda originale, che vanta un’atmosfera decisamente anni ’80. Questo progetto rientra nel concetto di “Nuova Dolce Vita”, con cui il marchio italiano riafferma il suo ritorno ai valori essenziali: semplicità, design intelligente e piacere di godersi i piccoli piaceri della vita.

Una visione creativa che si collega direttamente allo spirito libero, urbano e vibrante del nuovo modello, evidenziando l’affinità tra il designer e FIAT. Ruiz de la Prada è particolarmente entusiasta della collaborazione, sottolineando la forte personalità della Nuova Fiat Grande Panda, una vettura capace di coniugare innovazione tecnologica con nostalgia, tradizione e design innovativo.

“Collaborare con un marchio italiano come FIAT, la cui essenza è il design, e vedere che i nostri mondi di colore, gioia e ottimismo si fondono perfettamente è motivo di gioia. Ma non dobbiamo dimenticare un altro intento comune nelle nostre creazioni: praticità, eleganza utile, capaci di rendere la giornata di chiunque più facile e piacevole, come si può vedere semplicemente facendo un giro sulla Nuova Fiat Grande Panda”, afferma il designer madrileno.

Carlos Adán, Direttore Comunicazione di FIAT e Abarth Spagna, sottolinea inoltre i valori condivisi tra la Fiat Grande Panda e la sua nuova ambasciatrice. Design, personalità decisa e un chiaro impegno verso forme originali e motivi iconici sono alcuni degli elementi che accomunano entrambi e sono diventati tratti distintivi immediatamente riconoscibili.

“Il nostro intento è portare design e stile nelle strade e rafforzare la nostra indiscussa leadership come marchio di gioia, colore e ottimismo. Sia Agatha che noi condividiamo valori come il design e una visione allegra e spensierata della vita, che si traduce in creazioni inconfondibili che ispirano entusiasmo e dettano tendenza. In questo caso, è innegabile che Agatha e la Fiat Grande Panda condividano lo stesso approccio: design originale, funzionalità, accessibilità e un’identità unica”, spiega Adán. “E non dimentichiamo”, aggiunge, “che Fiat è l’espressione della Dolce Vita, un concetto che rappresenta il piacere di vivere, uno stile di vita rilassato da godersi con calma”.

La Nuova Fiat Grande Panda rappresenta l’evoluzione di un’icona storica, adattata alle esigenze di oggi. Compatta, versatile e progettata per la vita urbana, il modello combina un design robusto e geometrico con soluzioni intelligenti che privilegiano la funzionalità senza rinunciare allo stile. La sua reinterpretazione dello spirito anni ’80 si collega alla nostalgia, ma lo fa in una prospettiva moderna, sostenibile e tecnologica.

Con interni spaziosi, soluzioni pratiche e un’estetica che privilegia linee pulite e dettagli distintivi, la Grande Panda si propone come un veicolo pensato per chi cerca un’auto di personalità, facile da guidare e in linea con uno stile di vita dinamico e consapevole. Questo modello non solo soddisfa le esigenze della mobilità moderna, ma diventa anche un’estensione dello stile personale del conducente.

Con questa collaborazione, FIAT riafferma il suo DNA, profondamente radicato nel design italiano e nell’uso del colore come elemento identificativo. Questa filosofia si riflette sia nel logo rinnovato, in cui ogni lettera si ispira ai colori di alcuni dei paesaggi più iconici d’Italia, rafforzando il legame emotivo e territoriale del marchio con le sue radici, sia nelle 30 tonalità vibranti e vivaci che compongono l’attuale gamma.

Colori dai nomi evocativi che rimandano direttamente alla Dolce Vita italiana, come Bianco Gelato, Arancio Siciliano, Arancio Paprika, Blu Dipinto di Blu, Blu Veneziano, Verde Rugiada, Verde Foresta, Oro Rosa e Nero Cinema, tra gli altri. Una palette ispirata al mare, al sole, alla terra e al cielo, con cui il brand ha deciso di abbandonare i toni grigi a favore di un approccio alla mobilità più espressivo, ottimista e incentrato sulla personalità.