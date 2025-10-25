Stellantis annuncia importanti nomine in Nord America

Stellantis annuncia la nomina di Trevor Longley, un leader canadese esperto con una solida esperienza nel settore automobilistico, a presidente di Stellantis Canada, che riporterà ad Antonio Filosa, CEO e COO di Stellantis per il Nord America. Longley succede a Jeff Hines, che è stato nominato responsabile delle soluzioni per le flotte in Nord America. In questo ruolo di nuova creazione, Hines supervisionerà la strategia aziendale in quest’area, concentrandosi su connettività, innovazione incentrata sul cliente e soluzioni tecnologiche per flotte e clienti commerciali. Riporterà direttamente a Michael Ferreira, nominato responsabile delle vendite flotte negli Stati Uniti ad aprile.

Due nomine importanti in Nord America per il gruppo Stellantis

Queste modifiche rientrano nella strategia in corso del CEO Filosa volta a creare un team di dirigenti esperti, ben posizionati per guidare il piano di crescita dell’azienda. Longley e Hines assumeranno i rispettivi ruoli nelle prossime settimane. Con oltre due decenni di esperienza nel settore automobilistico canadese, Longley entra in Stellantis dopo 10 anni in Nissan Motor Corporation, dove ha recentemente ricoperto il ruolo di presidente delle operazioni canadesi.

Riconosciuto per la sua leadership e competenza nella pianificazione strategica, nelle vendite e nel marketing, ha ricoperto ruoli di alto livello nella vendita al dettaglio, nell’assistenza post-vendita e nella gestione della rete di concessionari, contribuendo a migliorare la soddisfazione del cliente e le prestazioni operative.

Hines è entrato in Stellantis nel marzo 1997 e da allora ha ricoperto una serie di posizioni regionali, nazionali e di brand con responsabilità crescenti, tra cui quella di vicepresidente delle vendite e delle operazioni delle flotte. È stato nominato presidente delle operazioni in Canada nel marzo 2024. Hines porta con sé in questo nuovo ruolo una profonda conoscenza del settore automobilistico, con una solida esperienza in termini di prodotto, vendite e rete di concessionari.

“Trevor e Jeff assumono questi nuovi ruoli in un momento cruciale della storia della nostra azienda, mentre continuiamo a concentrarci su strategie innovative e sulla crescita in Nord America”, ha affermato Filosa. “La loro combinazione di esperienza lavorativa e capacità di leadership sarà una risorsa straordinaria per plasmare il nostro futuro nel mercato canadese e posizionare la nostra attività di flotte in Nord America per un successo a lungo termine”.