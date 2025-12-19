Jeep Gladiator: al debutto l’edizione speciale Shadow Ops 

Jeep innalza gli standard di prestazioni off-road e design con la nuova Jeep Gladiator Shadow Ops, un’edizione straordinaria che segna una novità: il primo pick-up di medie dimensioni con verricello installato in fabbrica. Disponibile in serie limitata, questa versione unisce le iconiche capacità Jeep a un design audace e stealth, pensato per distinguersi ovunque. La Gladiator Shadow Ops rappresenta il cuore della campagna “Convoy”, incarnando innovazione, robustezza e stile ineguagliabile. Ogni dettaglio riflette l’impegno del marchio nel coniugare funzionalità estrema e estetica distintiva, offrendo agli appassionati un veicolo unico nel suo genere, pronto per ogni avventura.

Jeep Gladiator Shadow Ops è il primo pick-up di medie dimensioni con verricello installato in fabbrica

Questa iniziativa inaugura un nuovo capitolo per il marchio, introducendo edizioni speciali pronte per la missione che incarnano forza, unità e determinazione. A guidare la carica è la Jeep Gladiator Shadow Ops, che non arriverà per via aerea, ma tramite un convoglio militare guidato via terra, offrendo robustezza e autenticità in modi inaspettati.

“La Jeep Gladiator è sempre stata sinonimo di libertà e capacità, e Shadow Ops eleva questa tradizione a un livello completamente nuovo”, ha dichiarato Bob Broderdorf, CEO del marchio Jeep. “Questo allestimento è pensato per i nostri più appassionati amanti dell’off-road, combinando robustezza e funzionalità con un look audace e discreto. Shadow Ops offre agli avventurieri non solo gli strumenti, ma anche la sicurezza e l’attitudine per dominare qualsiasi percorso”. Basata sulle comprovate capacità della piattaforma Jeep Gladiator Rubicon, Shadow Ops offre un’inconfondibile estetica blackout e dotazioni di alta qualità per i veri conquistatori di percorsi fuoristrada.

La Jeep Gladiator Shadow Ops si distingue per caratteristiche che combinano prestazioni, robustezza e stile distintivo. Il verricello installato in fabbrica garantisce una capacità di recupero senza pari, mentre i paraurti anteriori e posteriori in acciaio assicurano durata e resistenza anche nelle condizioni più estreme. La griglia nera satinata conferisce un aspetto aggressivo e tattico, completato dalle decalcomanie esclusive Shadow Ops su cofano e parafango, che sottolineano l’unicità del modello. Il pacchetto adesivi e il tema dedicato al portellone posteriore esprimono lo stile autentico Jeep, mentre l’Hardtop Freedom Top in tre pezzi in tinta con la carrozzeria permette di godere della libertà all’aria aperta. Parafanghi coordinati e tappetini anti-neve resistenti completano un insieme pensato per affrontare ogni terreno con praticità e stile.

Il pacchetto Jeep Gladiator Shadow Ops in edizione limitata è disponibile al prezzo consigliato di $ 4.995 per la Jeep Gladiator Rubicon, con una differenza di soli $ 2.605 rispetto alla Rubicon con equipaggiamento comparabile, hardtop in tinta con la carrozzeria e parafanghi in tinta. La Jeep Gladiator Shadow Ops sarà disponibile presso le concessionarie di tutto il paese a partire da febbraio 2026.