DS Automobiles: doppia vittoria agli Automobile Awards 2025

DS Automobiles ha conquistato due importanti riconoscimenti durante gli Automobile Awards 2025, sottolineando l’eccellenza del marchio in ambito design e innovazione. DS N°8 è stato premiato come “Dashboard dell’anno”, un riconoscimento assegnato da una giuria composta dai membri dell’organizzazione Automobile Awards e dal partner orologiero Reservoir, che ha apprezzato l’eleganza e la funzionalità degli interni. Inoltre, DS Automobiles ha ricevuto il “Premio Speciale della Giuria” grazie alla collaborazione con Michelin Editions per la guida “The Art of Electric Travel”, premiata come Rivelazione nella categoria. La cerimonia si è svolta il 18 dicembre all’Automobile Club de France, a Parigi, e ha visto la partecipazione di circa cinquanta marchi e venti esperti del settore automobilistico.

Assegnato al miglior cruscotto nella produzione automobilistica nel 2025, questo premio premia il lavoro collaborativo dei team Stile, Prodotto e Colori e Materiali di DS Automobiles. Il cruscotto di DS N°8 coniuga artigianalità e tecnologia in un design puro ma avvolgente, che incarna la filosofia di design armonioso tanto cara al marchio. Concepito come un pezzo di alta qualità artigianale, integra elegantemente gli schermi, l’impianto audio, le bocchette di ventilazione e le firme luminose.

La purezza del suo design, un sottile mix di ” High-Craft ” e ” High-Tech “, ha conquistato la giuria, così come i tratti emblematici di DS Automobiles: il motivo guilloché Clous de Paris sul volante e sulle bocchette di ventilazione, le cuciture a madreperla sulla plancia e sui braccioli e il design dei sedili in pelle ispirato a un cinturino di orologio. DS N°8 offre anche cinque ambienti interni, impreziositi da materiali come la tela DS, l’Alcantara e la pelle Nappa nei colori Marrone Alezan e Nero Basalto.

Progettata per strutturare lo spazio creando al contempo una sensazione di sospensione, l’illuminazione interna favorisce un’atmosfera di serenità. Le firme luminose verticali LIGHTBLADE, che richiamano le luci diurne esterne, animano i bordi della plancia. Il quadro strumenti da 10,25 pollici con contenuti dinamici ” Digital ART ” rafforza questa sensazione di calma e benessere a bordo.

Elemento centrale degli interni, il touchscreen da 16 pollici, completamente personalizzabile e perfettamente integrato nel design della plancia, consente l’accesso al sistema di infotainment DS IRIS SYSTEM 2.0. Gestibile tramite comandi vocali o con la punta delle dita, offre un’esperienza fluida e intuitiva, ispirata all’uso digitale.

“Questo riconoscimento è per noi un onore particolare, soprattutto perché segue le orme di marchi prestigiosi premiati nelle due precedenti edizioni degli Automobile Awards. DS N°8 è al tempo stesso una silhouette audace con una forte identità e un’eleganza evidente nella purezza delle sue linee, compresi gli interni. La plancia di DS N°8 incarna l’essenza del nostro know-how e mette in risalto i nostri tratti distintivi. Sono certamente queste qualità e la ricerca dell’eccellenza, guidata da un team di persone appassionate, che sono state premiate dai voti della giuria, una giuria che desidero ringraziare sinceramente,” ha dichiato Thierry Metroz, Direttore del design di DS Automobiles.

La collaborazione tra DS Automobiles e Michelin Éditions con il libro The Art of Electric Travel è stata celebrata dalla giuria degli Automobile Awards 2025 per l’innovazione e l’eleganza nell’arte del viaggio. La guida propone 30 itinerari per scoprire la Francia in silenzio, soprattutto a bordo della DS N°8, con autonomia fino a 750 km, unendo l’esperienza pionieristica della Guida Michelin allo spirito all’avanguardia di DS Automobiles. Il progetto trasforma i momenti di ricarica in pause esperienziali, invitando a esplorare con calma e a vivere scoperte insolite. I premi confermano il ruolo di DS nel ridefinire l’esperienza di viaggio elettrico e il lifestyle francese.