Alfa Romeo partner ufficiale ADE Amsterdam Dance Event

Alfa Romeo è orgogliosa di essere il mobility partner dell’Amsterdam Dance Event (ADE) di quest’anno, il più grande e influente festival di musica elettronica al mondo. Durante i cinque giorni del festival (22-26 ottobre 2025), Alfa Romeo utilizzerà la Junior, una vettura completamente elettrica, come soluzione di mobilità per relatori, artisti e membri del team organizzativo, tra gli altri. Questa collaborazione si sposa perfettamente con il dinamismo, la creatività e il fascino internazionale del più grande festival di musica elettronica al mondo. Allo stesso tempo, riflette la visione di Alfa Romeo per la mobilità: elegante, all’avanguardia e sempre intrisa di emozioni.

L’Amsterdam Dance Event è da anni la principale piattaforma globale per la musica elettronica. Ogni anno, l’evento attrae ad Amsterdam oltre 3.000 artisti, 600 relatori e circa 450.000 visitatori da oltre 150 paesi. Per cinque giorni, la città è completamente immersa nella musica elettronica, nell’arte, nella cultura e nell’innovazione, distribuite in quasi 200 location.

Rivolgendosi a un pubblico giovane, eterogeneo e creativo, l’ADE si allinea perfettamente ai valori e alle ambizioni di Alfa Romeo. Come marchio che ruota sempre attorno a emozione, design e progresso, Alfa Romeo sceglie consapevolmente partnership che rafforzano questi valori fondamentali. Durante l’ADE, il marchio presenterà la sua ultima visione della mobilità a un pubblico ampio e internazionale, con l’Alfa Romeo Junior al centro della scena.

Alfa Romeo Junior è il primo modello completamente elettrico del marchio e rappresenta un passo significativo nella transizione verso una mobilità a zero emissioni locali. Con il suo inconfondibile design italiano, il formato urbano compatto e le prestazioni potenti, la Junior è l’auto perfetta per un target giovane e dinamico.

Durante l’ADE, Alfa Romeo utilizzerà Alfa Romeo Junior per relatori, artisti e membri del team organizzativo, tra gli altri. Questo sottolinea l’impegno di Alfa Romeo per l’innovazione, la sostenibilità e il supporto di iniziative creative. “ADE è una piattaforma internazionale in cui creatività, innovazione e passione convergono, proprio come in Alfa Romeo”, afferma Driesje van Schip, Marketing Manager di Alfa Romeo Paesi Bassi. “Siamo orgogliosi di essere partner quest’anno. La Junior di Alfa Romeo è espressiva, progettata per una nuova generazione e la soluzione perfetta per un evento dinamico come noi.”

L’Amsterdam Dance Event, un’iniziativa di Buma e organizzato dalla Amsterdam Dance Event Foundation, è diventato il più grande e influente festival di musica elettronica al mondo. ADE mette in luce ogni possibile sfaccettatura di questa cultura musicale: da panel e showcase stimolanti a performance, arte e cultura innovative.

Con il motto “Qui è dove la musica elettronica si incontra”, ADE è una piattaforma unica dove artisti, professionisti e fan si incontrano in una città nota per la sua energia creativa. Con Alfa Romeo come partner ufficiale, l’evento di quest’anno assume una dimensione in più: elettrica, elegante e con un cuore pieno di passione. Con Alfa Romeo Junior, Alfa Romeo offre la più ampia scelta di motorizzazioni nel segmento premium: oltre a essere 100% elettrica, la Junior è disponibile anche in versione HYBRID a trazione anteriore e Q4 HYBRID a trazione integrale.