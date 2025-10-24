Stellantis prolunga la chiusura della produzione a Sochaux

Lo stabilimento Stellantis di Sochaux, una delle fabbriche più importanti per l’azienda guidata da Antonio Filosa in Francia, ha esteso la sospensione della produzione di cui vi abbiamo parlato nei giorni scorsi. Si tratta di una decisione che finisce per coinvolgere in maniera diretta circa 2.400 dipendenti. Lo stop segue una prima interruzione legata a problemi nella catena di approvvigionamento e riflette le crescenti difficoltà e le tensioni attuali nel settore automobilistico europeo. L’azienda monitora la situazione con attenzione, cercando soluzioni per mitigare l’impatto sul personale e garantire il ritorno alla piena operatività appena possibile, in un contesto economico e industriale segnato da sfide globali e fluttuazioni nella domanda di mercato.

Esteso lo stop alla produzione nello stabilimento Stellantis di Sochaux

La direzione di Stellantis ha evidenziato difficoltà persistenti nella catena di approvvigionamento, soprattutto per componenti elettronici e parti specifiche necessarie alla produzione dei SUV Peugeot. Lo stabilimento di Sochaux, responsabile della produzione dei modelli Peugeot 3008 e Peugeot 5008, rimane fermo da diversi giorni, senza che sia stata comunicata una data ufficiale per la ripresa delle attività. Questi problemi riflettono le tensioni più ampie del settore automobilistico, dove la scarsità di componenti critici continua a influenzare la produzione, creando incertezza per i dipendenti e per la continuità delle forniture ai clienti.

I sindacati esprimono forte preoccupazione per la durata della sospensione dello stabilimento e le conseguenze sull’occupazione locale. Alcuni rappresentanti definiscono la situazione un “segnale preoccupante” per il futuro del sito di Sochaux, già messo alla prova dalle recenti riorganizzazioni interne del gruppo Stellantis. L’incertezza sulla ripresa della produzione alimenta timori riguardo alla stabilità del lavoro e alla continuità delle attività nello stabilimento, fondamentale per l’economia locale e per la filiera dei modelli Peugeot 3008 e Peugeot 5008, contribuendo a un clima di apprensione tra i dipendenti e le loro famiglie.