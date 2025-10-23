Ram Dakota: in versione SUV potrebbe fare bene in America

Con il piano da 13 miliardi di Stellantis per gli Stati Uniti si è tornato a parlare di un nuovo SUV targato Ram che potrebbe in futuro venire prodotto a Warren in Michigan. L’idea ovviamente ha suscitato grande entusiasmo tra i fan del marchio che da tempo chiedono a Stellantis di regalare loro un SUV per arricchire una gamma che al momento comprende solo pickup. Il designer brasiliano Kleber Silva, conosciuto nel mondo della CGI automobilistica come KDesign AG, ha dato vita a un’inedita interpretazione di un futuro Ram Dakota SUV.

Sul web ipotizzata una versione SUV del nuovo Ram Dakota

Attraverso un progetto digitale, Silva ha immaginato un SUV Ram Dakota, ispirato al concept Ram Dakota Nightfall e alla Dodge Durango, fondendo il linguaggio estetico tipico del marchio americano con un tocco di modernità e aggressività. Il momento scelto per questa creazione non è casuale. Dopo anni di assenza, Ram si prepara a tornare nel segmento dei pick-up di medie dimensioni con una nuova generazione del leggendario Dodge Dakota. Da qui l’idea dell’artista: ipotizzare un SUV complementare che, seguendo la strategia già adottata da Ford con i modelli Everest e Bronco, possa ampliare l’offerta del marchio nel settore dei veicoli d’avventura.

Il render proposto da KDesign AG mostra un SUV dal carattere deciso, con proporzioni massicce, griglia frontale prominente e linee muscolose che richiamano la forza dei pick-up Ram. Allo stesso tempo, l’artista ha voluto integrare elementi della Dodge Durango, come i dettagli più raffinati e il design del posteriore, creando un perfetto equilibrio tra potenza e comfort familiare.

Il risultato è un concept realistico che sembra pronto per la produzione, pensato per competere con modelli affermati come la Ford Everest, la Toyota SW4, la Chevrolet Trailblazer e la Mitsubishi Pajero Sport. Sebbene si tratti di un render non ufficiale, la proposta di Silva riflette perfettamente lo spirito del marchio Ram: unire robustezza americana, eleganza moderna e spirito d’avventura. E chissà che questo progetto digitale non ispiri davvero Stellantis a considerare un futuro SUV Ram Dakota reale. Vedremo se davvero un qualcosa di simile arriverà sul mercato o se il suo arrivo è destinato a rimanere utopia.