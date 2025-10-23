Ram presente al Rodeo Saltillo Festival 2025

Il marchio RAM è stato sponsor ufficiale del Rodeo Saltillo Festival 2025, tenutosi il 17, 18 e 19 ottobre presso il recinto fieristico di Saltillo, Coahuila. Il Rodeo Saltillo Festival 2025 si è confermato ancora una volta uno degli eventi più attesi in Messico. L’evento ha offerto spettacoli di rodeo, gare di bestiame, clown da rodeo e concerti con artisti di fama, creando un’atmosfera festosa e tradizionale che ha riaffermato la presenza del brand di Stellantis come marchio autentico e potente, orgogliosamente legato allo stile di vita del Messico settentrionale.

Il Rodeo Saltillo Festival 2025 fa parte della strategia per promuovere il turismo a Coahuila, che mira a posizionare lo stato come sede di eventi nazionali e internazionali legati al rodeo e alle tradizioni equestri. Durante il fine settimana, Saltillo è diventato il punto d’incontro per gli amanti del rodeo e della musica regionale. Il programma musicale includeva, tra gli altri, La Arrolladora Banda El Limón, Duelo, El Poder del Norte, La Leyenda, Caballo Dorado e William Beckmann.

“L’allevamento svolge un ruolo chiave nello sviluppo del nostro Paese e, tenendo conto di questo, Ram ha sviluppato prodotti che soddisfano sia le esigenze di uno stile di vita sano che quelle di questo tipo di attività”, ha sottolineato Carlos Meymar, Direttore Ram presso Stellantis Messico. “Da oltre 15 anni, Ram si concentra sulla creazione di veicoli che diventano strumenti di lavoro, riconoscendo che un veicolo è uno strumento di produttività e redditività per le aziende”.

Durante l’evento, il marchio Ram aveva uno stand dove erano esposti i pick-up Ram 700, Ram 1200 e Ram 1500, invitando il pubblico a sperimentarne in prima persona la robustezza, il design e le prestazioni. Inoltre, si sono svolte attività per famiglie e dinamiche di sviluppo delle competenze, dove i partecipanti hanno potuto partecipare e vincere premi, vivendo un’esperienza intima e divertente incentrata sullo spirito Ram.

La divisione commerciale di Ram è specializzata in veicoli commerciali ed è l’unica a offrire un portfolio esclusivo di pick-up e furgoni da lavoro, diventando il miglior alleato per molte aziende che trasportano qualsiasi tipo di carico in tutto il paese. I prodotti della gamma commerciale non solo offrono capacità competitive, ma alcuni modelli offrono anche la migliore capacità di carico utile e di traino della categoria.