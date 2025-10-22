Maserati MCPura: Driving Experience nei luoghi della Versilia

La Maserati MCPura incarna l’eccellenza e la bellezza del Made in Italy. Questa vettura è una perla del “tridente”. La sua carrozzeria si concede agli sguardi con linee sportive ed eleganti, che conquistano il cuore. Anche il resto è all’altezza. Negli scorsi giorni, il seducente modello è stato protagonista di un’esclusiva Driving Experience, in alcune delle località più celebri della Versilia. Il suggestivo itinerario ha disegnato un racconto di splendore, potenza e lusso.

La Toscana ha inquadrato al meglio l’evento, offrendo il fascino delle sue tele architettoniche ed ambientali. Dalle strade che abbracciano il mare alle vette candide delle Alpi Apuane, il tour è stato animato dalla magia dell’auto e dalla suggestiva cornice che ne ha avvolto le fasi. Fra i luoghi coinvolti, la raffinata Forte dei Marmi, l’incantevole borgo di Pietrasanta e le imponenti cave di marmo di Carrara, patrimonio dell’UNESCO.

È stata una festa per gli occhi dei partecipanti, che hanno aggiunto il piacere della visione alle emozioni di guida. Il tutto giovandosi delle straordinarie doti dinamiche della Maserati MCPura, in un viaggio immersivo che ha lasciato il segno. La supercar emiliana è stata la grande protagonista della Driving Experience a lei dedicata. Nel modello si condensano l’essenza e le performance del “tridente”, nella sua accezione più atletica.

Il viaggio si è protratto dal 6 al 18 ottobre, toccando località conosciute in tutto il mondo. La magia della Versilia ha fatto da ingrediente prezioso, aggiungendo note di valore all’avventura stradale. Qui la nuova sportiva della casa automobilistica modenese ha espresso tutta la sua capacità di unire forza ed eleganza, con un handling di alta gamma.

Foto Maserati Official

A condire il tutto ci ha pensato il gradevole sound del motore V6 Nettuno da 3.0 litri di cilindrata, in grado di erogare 630 cavalli di potenza massima e 730 Nm di coppia. Gli esemplari messi a disposizione per l’esperienza hanno sfoggiato delle tinte esclusive, che esaltano i lineamenti del modello. Così i protagonisti sono stati introdotti nel Programma Maserati Fuoriserie, un mondo dedicato alle personalizzazioni, dove la maestria artigianale è epitema di autentico lusso italiano.

Nata come evoluzione della MC20, la Maserati MCPura ne porta ancora più in alto i contenuti, su tutti i fronti. Disponibile nelle versioni coupé e cabrio, questa vettura è una vera prova di abilità del “tridente”. Fra i suoi punti di forza, la monoscocca in fibra di carbonio, che coniuga rigidità e leggerezza. Anche il sistema propulsivo, con tecnologia a precamera brevettata, è una testimonianza di bravura.

Particolarmente gradevoli, per il loro fascino esotico, le portiere “Butterfly” e, per la Cielo (ossia per la versione “targa”), il tetto in vetro elettrocromatico retrattile. Tutti elementi che concorrono al fascino della Maserati MCPura. Fra i plus del modello il rapporto peso/potenza: 2,33 kg/CV. Un dato che ne fa la best in class. Questo si traduce in un comportamento dinamico di grande efficacia, che ricompensa il pilota e l’eventuale passeggero con emozioni di straordinaria intensità.

La supercar emiliana protagonista della Driving Experience in Versilia combina prestazioni straordinarie, eleganza estrema e maestria artigianale, incarnando nella sua forma più pura i valori autentici del marchio. Di particolare fascino la palette cromatica, che offre una ricca opzione di scelta ai clienti. Del catalogo fanno parte alcune tinte davvero straordinarie, cui si aggiungono le molteplici altre offerte dal programma di personalizzazione Maserati Fuoriserie.

Foto Maserati Official Foto Maserati Official Foto Maserati Official Foto Maserati Official Foto Maserati Official Foto Maserati Official

Fonte | Maserati