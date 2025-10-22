Ferrari SF90 XX Spider: un esemplare quasi nuovo tenta i collezionisti

Una Ferrari SF90 XX Spider del 2025 si appresta a passare di mano. Per la rarità del modello, quella offerta dall’asta di RM Sotheby’s assume il rango di tentazione molto forte per i collezionisti di tutto il mondo. Chi vuole tentare il “colpo” deve, ovviamente, prepararsi a sostenere una spesa ben superiore ai canoni della vita ordinaria. Le stime della vigilia, infatti, danzano da 3.0 a 3.5 milioni di dollari (pari, rispettivamente, a 2.6 e 3.0 milioni di euro). Qui non c’è spazio per i sognatori squattrinati, che dovranno accontentarsi di un poster in camera o di un modellino in scala.

L’auto in catalogo è quella con telaio ZFF08WMA6S0320071. Attualmente si trova a Granite Bay, in California (USA). Il termine per la chiusura delle offerte è fissato per il 23 ottobre. Ormai, quindi, ci siamo: la bandiera a scacchi della vendita è dietro l’angolo. Questa Ferrari SF90 XX Stradale ha goduto di amorevoli attenzioni nel corso della sua breve vita. Vanta una percorrenza quasi nulla: poco meno di 600 miglia da nuova. Il basso livello d’uso è una nota aggiuntiva di richiamo, che rende ancora più appetibile il lotto.

La carrozzeria dell’auto si offre allo sguardo in tinta Nero DS 1250. Particolari le finiture in fibra di carbonio rosso vinaccio lucido, che creano un felice contrasto dialettico, valorizzando ulteriormente l’aspetto minaccioso del mezzo. Gli “ingredienti” in materiale composito sono presenti ovunque: dallo splitter anteriore alle modanature sotto i fari, passando per i condotti di aspirazione sul muso, lo spoiler e il diffusore posteriore, solo per fare alcuni esempi.

Foto da profilo Facebook RM Sotheby’s

Gli interni di questa sportiva sono rivestiti in Alcantara bordeaux e nera, per un felice sodalizio con le nuance esterne. I numerosi dettagli su misura, firmati dal reparto Tailor Made, e i tanti optional di cui dispone fanno della supercar in esame una delle più particolari fra le 599 prodotte. Ricordiamo che la Ferrari SF90 XX Spider (insieme alla sorella coupé) è la vettura stradale più potente mai prodotta dalla casa di Maranello, dopo la F80. Si insedia inoltre al secondo posto fra le “rosse” più rapide sulla pista di Fiorano, dove segna tempi da GT da corsa.

Questa supercar del “cavallino rampante”, dal look spaziale, regala scariche di adrenalina ad alto contenuto racing. Cuore pulsante del modello è un motore V8 biturbo da 3990 centimetri cubi di cilindrata, abbinato alla componente elettrica. Il risultato? Un’ibrida plug-in in grado di sviluppare la stratosferica potenza di 1030 cavalli. Le prestazioni della Ferrari SF90 XX Spider sono straordinarie, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 2.3 secondi e da 0 a 200 km/h in 6.7 secondi. Si spinge oltre quota 320 km/h la punta velocistica.

Anello di congiunzione fra i modelli di listino e quelli del programma XX, nella versione scoperta questa sportiva si offre allo sguardo con una veste estetica più gradevole rispetto alla sorella chiusa. Il merito è del migliore trattamento del posteriore. Godibile en plein air, paga solo un piccolissimo dazio in termini di cifre rispetto alla coupé. Ecco perché può essere la scelta preferibile sul piano emotivo e collezionistico.

Foto da profilo Facebook RM Sotheby's

Fonte | RM Sotheby’s