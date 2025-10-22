Rampage supera le 50.000 unità immatricolate dal lancio

Rampage, il primo Ram sviluppato e prodotto al di fuori del Nord America, continua a conquistare i brasiliani e a scrivere la storia del mercato nazionale. Il modello, che ha segnato il debutto del marchio nel segmento dei pick-up compatti di medie dimensioni, ha venduto oltre 50.000 unità dal suo lancio. Attualmente, la Rampage è venduta in quattro versioni: Big Horn, che è la porta d’accesso all’universo Ram, Rebel, Laramie e R/T, tutte con un ricco equipaggiamento di serie e i pilastri fondamentali del marchio: forza, capacità, lusso e tecnologia.

Per quanto riguarda le motorizzazioni, il pick-up può essere equipaggiato con l’economico motore Turbodiesel da 2,2 litri con 200 CV e 450 Nm (45,9 kgfm) di coppia o con l’acclamato Hurricane 4 Turbo Benzina da 2,0 litri con 272 CV e 400 Nm (40,8 kgfm). Quest’anno, gli allestimenti Rebel, Laramie e R/T hanno iniziato a offrire di serie i Sistemi Avanzati di Assistenza alla Guida (ADAS) di Livello 2, rendendo il Rampage ancora più moderno e sicuro. A proposito di sicurezza, tutte le versioni del pick-up sono connesse e, insieme, le 50.000 unità hanno percorso 1 miliardo di chilometri sulle strade brasiliane.

Oltre al successo commerciale, il Rampage ha anche ricevuto riconoscimenti dalla stampa specializzata. Ha vinto 25 premi in Brasile, il più recente dei quali è stato il premio Best Reseller, organizzato da Quatro Rodas e Mobiauto. Il pick-up ha inoltre ricevuto riconoscimenti da UOL Carros, Mobilidade Estadão, Carsughi L’Auto Preferita, Autoinforme, Abiauto e AutoData, tra gli altri.

La storia della Rampage è stata costruita anche attraverso edizioni speciali in quantità limitate. La prima di queste è stata la Rebel Ignition del 2024. Ispirata al Ram 1500 TRX Ignition Edition e creata per celebrare il primo anniversario del pick-up, presentava l’Ignition Orange come colore esterno esclusivo ed è stata prodotta in sole 150 unità. La seconda è stata la R/T NFL Edition, nata dall’accordo del marchio per diventare sponsor ufficiale della NFL. Si tratta della prima edizione speciale nella storia del campionato di football americano ed è limitata a 300 unità.