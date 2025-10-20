Bruno Saby piazza la Lancia Ypsilon HF ai piedi del podio dell’E-Rallye Monte-Carlo

Al centro di un parterre XXL, con sessantadue equipaggi in rappresentanza di 18 nazionalità, quattro ex campioni della FIA EcoRally Cup, ex piloti di rally con più titoli nazionali e persino un ex pilota di F1, questa nona edizione dell’E-Rallye Monte-Carlo era particolarmente attesa. Per celebrare l’arrivo della Lancia Ypsilon HF completamente elettrica da 280 CV alla Casa francese Lancia, Bruno Saby ha partecipato a un evento che conosce bene.

Quarto nella regolarità, Bruno Saby ha piazzato la Lancia Ypsilon HF anche al quinto posto nell’efficienza

Per sua stessa ammissione, la sua più grande vittoria in carriera rimane il Rally di Montecarlo del 1988 a bordo di una Lancia Delta HF 4WD (insieme a un Tour de Corse, un Rally Dakar e numerose altre vittorie internazionali e nazionali). Bruno Saby vanta anche una vasta esperienza nel Montecarlo Historique e nell’E-Rallye Montecarlo.

“Amo tutte le forme di competizione”, afferma Bruno Saby. “Guidare un’auto elettrica è un nuovo aspetto degli sport motoristici che mi interessa molto. E quando vedo il livello di competitività dell’E-Rallye Monte-Carlo, mi viene davvero voglia di competere con i migliori della disciplina”. Dopo una grande preparazione con la vittoria nel primo E-Rallye Auvergne Rhône-Alpes, Bruno Saby è tornato alla guida della Lancia Ypsilon HF e del suo copilota Christophe Marquès.

“Questa Lancia è una delizia con i suoi 280 cavalli. Ha una grande agilità che abbiamo potuto testare fin dalla prima tappa sulle piste del Turini, di notte.” L’equipaggio Lancia è partito subito forte, classificandosi terzo di categoria dopo la prima notte. Nonostante un leggero calo nella seconda tappa, il duo Saby/Marquès si è piazzato secondo di categoria venerdì, prima di vincere l’ultima tappa sabato!

Quarto nella regolarità, Bruno Saby ha piazzato la Lancia Ypsilon HF anche al quinto posto nell’efficienza, per un quarto posto finale di categoria: “Fino al traguardo dell’ultima speciale, con un percorso di oltre 1.000 chilometri e passaggi a più di 2.000 metri di altitudine, abbiamo dovuto ricaricare la batteria solo di notte. La Lancia Ypsilon HF è davvero potente, agile, facile da guidare e abbastanza efficiente da completare lunghe prove speciali di rally di diverse ore. È stata una gioia per me e credo che abbiamo deliziato anche chi ci ha seguito durante questi quattro giorni di gara”.