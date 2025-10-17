Fiat Stilo GT Abarth: il ritorno di un’icona tra stile e prestazioni

La leggendaria Fiat Stilo GT Abarth torna a vivere con un look completamente rinnovato in un render di Angelo Berardino pubblicato su LinkedIn nelle scorse ore. L’iconico modello immaginato in questa creazione digitale unisce linee dinamiche e dettagli moderni, confermandosi un perfetto mix tra sportività e praticità.

La Fiat Stilo GT Abarth è tornata e non è mai stata così affascinante

All’interno, l’autore di questo render immagina una Fiat Stilo GT Abarth dotata di un abitacolo curato e tecnologicamente avanzato. Berardino ipotizza sedili avvolgenti dai contrasti eleganti, cruscotto intuitivo e finiture di pregio rendono ogni viaggio un’esperienza coinvolgente, sia in città sia nei percorsi più lunghi. Secondo l’artista digitale in questa sua creazione l’attenzione ai dettagli viene mantenuta ma senza sacrificare il comfort, garantendo una guida fluida senza rinunciare al piacere della sportività tipica del marchio Abarth.

Sotto il cofano, la nuova Stilo GT Abarth immaginata in questo render promette prestazioni entusiasmanti, con un motore progettato per offrire adrenalina e precisione nella guida. La combinazione di potenza, maneggevolezza e design elegante renderebbe un simile modello un mezzo ideale per chi desidera un’auto versatile, capace di distinguersi per carattere e stile.

Il render di Angelo Berardino, condiviso sui social, offre dunque un’anteprima della vettura che molti tra gli appassionati e soprattutto tra i fan di Fiat e Abarth attendono da tempo. Esso inoltre conferma che il modello in questione se adeguatamente rinnovato potrebbe mantenere l’identità sportiva storica della Stilo GT Abarth, ma arricchendola con tocchi moderni e sofisticati.

Con il ritorno della Stilo GT Abarth, Fiat proporrebbe dunque una vettura che non sarebbe solo bella da vedere, ma soprattutto da vivere, riscoprendo emozioni e piacere di guida in un formato compatto e versatile. Si spera naturalmente che questa idea possa stuzzicare la fantasia dei designer della casa torinese riportando in vita un modello che fa parte della storia del brand e che ancora oggi starebbe davvero bene all’interno della sua gamma che nei prossimi anni sarà completamente rinnovata con modelli quali Fiat Grizzly e Fastback.