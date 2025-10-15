FIAT Professional annuncia il nuovo Scudo Onyx in UK

Fiat Professional in UK ha svelato lo Scudo Onyx 2025, una versione sportiva e raffinata del suo noto furgone di medie dimensioni, pensata per le piccole imprese che cercano stile e funzionalità. Questo nuovo modello mantiene tutti i punti di forza dello Scudo tradizionale: dimensioni compatte per una guida agile in città, comfort elevato e capacità di carico significativa.

Scudo Onyx è l’evoluzione sportiva del furgone di medie dimensioni di Fiat Professional

L’edizione Onyx si distingue però per un design esclusivo, caratterizzato da dettagli eleganti e una finitura Cinema Black metallizzata che ne esalta la sportività e il carattere premium. Lo Scudo Onyx 2025 unisce praticità e stile, offrendo alle aziende un veicolo che combina performance, estetica e versatilità, senza compromessi su qualità e funzionalità.

Gli elementi distintivi degli esterni, tra cui lo splitter anteriore dinamico in stile sportivo, le minigonne laterali ribassate e il paraurti posteriore scolpito, aggiungono un forte appeal visivo, mentre uno spoiler posteriore con un audace accento giallo e cerchi in lega da 18 pollici in nero lucido completano un look distintivo. All’interno, l’ecopelle e la pelle scamosciata firmate Onyx offrono una sensazione di pregio, accentuata dalle vivaci cuciture a contrasto gialle e blu. Progettati per coniugare stile e praticità, i materiali di seduta sono perforati per la ventilazione e progettati per resistere allo scolorimento, ai graffi e agli acidi e agli alcali, garantendo così comfort e durata nel tempo.

Caratteristiche quali il climatizzatore elettronico bizona e il sedile del conducente e il volante riscaldati offrono un tocco di lusso, mentre l’accesso e l’avviamento senza chiave e la ricarica wireless aggiungono praticità.

Lo Scudo Onyx in edizione limitata è disponibile in UK con propulsori completamente elettrici o diesel. La versione completamente elettrica, dotata di batteria da 75 kWh, eroga 136 CV e ha un’autonomia WLTP fino a 370 km, ha un prezzo di £ 50.940 (su strada, IVA esclusa, dopo l’incentivo per le auto plug-in). In alternativa, la versione diesel 2.0 eroga 180 CV, è abbinata a un cambio automatico a 8 velocità e ha un prezzo di £ 45.990 (su strada, IVA esclusa).