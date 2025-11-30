Nuova Alfa Romeo Stelvio: ancora ipotesi di design in attesa di notizie ufficiali su debutto, motori e prezzi

Nuova Alfa Romeo Stelvio è una delle prossime novità della casa automobilistica milanese. Al momento una data di debutto ufficiale non esiste ancora dopo il rinvio annunciato dal CEO Santo Ficili per l’implementazione dei motori termici nella gamma del SUV di seconda generazione che originariamente avrebbe dovuto debuttare nel 2025. Al momento si parla di fine 2027 inizio 2028 ma si tratta solo di voci che devono essere confermate ufficialmente da Alfa Romeo.

Advertisement

In attesa di certezze ancora un’ipotesi di design a proposito della nuova Alfa Romeo Stelvio

Nel frattenmpo sul web non si fermano le ipotesi di design relative alla nuova Alfa Romeo Stelvio. Qui vi mostriamo un render pubblicato giusto ieri su Instagram dal designer e creatore digitale Kelsonik che ha ulteriormente perfezionato la sua ipotesi relativa al design dell’atteso modello di Alfa Romeo che già in passato aveva proposto. Anche in questo caso appare evidente che la base del render sono le famose immagini di brevetto trapelate lo scorso anno che hanno anticipato per sommi capi quello che dovrebbe essere lo stile della seconda generazione del SUV di segmento D del biscione anche se qualche cambiamento potrebbe anche esserci rispetto alle ipotesi iniziali. Questo almeno secondo le ultime indiscrezioni trapelate.

Nuova Alfa Romeo Stelvio è destinata ad essere la futura top di gamma del biscione dato che Alfa Romeo attraverso il suo CEO Santo Ficili ha escluso il ritorno nel segmento E che era stato ipotizzato in precedenza in seguito ad alcune dichiarazioni dell’ex CEO Jean Philippe Imparato. Nascendo a Cassino su piattaforma STLA Large sarà più grande del modello attuale con una lunghezza che dovrebbe raggiungere e superare i 4,8 metri. Questo anche in vista della crescita della futura erede di Tonale che sarà prodotta a Melfi che dovrebbe avvicinarsi ai 4,65 metri.

Advertisement

Al momento si sa ben poco sulla gamma dei motori della nuova Alfa Romeo Stelvio a parte che non sarà composta solo da motori elettrici ma anche da ibridi. Non dovrebbero invece esserci motori termici puri. Per l’elettrico si parla di una versione da quasi 1000 cavalli e di una EREV ad autonomia estesa. Non mancheranno ovviamente versioni entry con minore autonomia e potenza. Per quanto concerne le versioni termiche ancora incertezza su quali motori verrano adottati. Si parla del V6 Nettuno di Maserati o del nuovo Hurricane 2.0 Turbo che ha debuttato di recente negli USA a bordo di una Jeep. Non si escludono ulteriori sorprese, tra le motorizzazioni probabili il full Hybrid, il Mild Hybrid e il Plug-in Hybrid. Ancora nulla sui prezzi che comunque dovrebbero aumentare rispetto all’attuale generazione.