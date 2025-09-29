Fiat Strada supera Volkswagen Polo come leader del mercato auto brasiliano a settembre 2025

Arriva una buona notizia dal Brasile per Fiat. Infatti nelle scorse ore Fiat Strada ha riconquistato la leadership nel mercato brasiliano a settembre, scalzando la Volkswagen Polo. A due giorni dalla fine del mese, i risultati parziali di Fenabrave fino al 28 settembre, mostrano il pick-up di Fiat con 12.056 immatricolazioni, rispetto alle 9.405 della hatchback. Nonostante la perdita di leadership, il marchio tedesco ha registrato due sorprese nella classifica generale: il pick-up Saveiro (7.575) al quinto posto e la nuova arrivata Tera (6.190), che ha raggiunto per la prima volta la top 10 del mercato brasiliano.

Fiat Strada sorpassa Volkswagen Polo e torna leader del mercato auto in Brasile

Da inizio anno, la leadership della Fiat Strada, che ha raggiunto un totale di 99.480 unità vendute, ha contribuito in modo significativo ad ampliare il divario complessivo rispetto alla Volkswagen Polo, che nello stesso periodo ha registrato 92.466 unità vendute. Nel corso dei mesi, questo distacco si è evidenziato chiaramente: mentre ad agosto la differenza tra i due modelli era inferiore alle 4.200 unità, nella frazione aggiornata al 27 settembre il divario è nuovamente cresciuto, arrivando a 7.014 unità, mostrando quindi una tendenza di rafforzamento della posizione di Strada nel mercato auto del Brasile.

Oltre a registrare una crescita importante del 12,1 per cento rispetto al mese precedente, la Fiat Strada ha anche beneficiato indirettamente del calo delle vendite della Volkswagen Polo, che nello stesso periodo ha subito una diminuzione pari al 19,9 per cento. Questo calo della Polo potrebbe essere stato influenzato dal successo crescente della Volkswagen Tera, che nello stesso mese di settembre ha segnato un incremento eccezionale del 63,8 per cento, risultando nel suo miglior mese di vendite dal momento del lancio avvenuto a maggio, contribuendo così a modificare le dinamiche complessive del mercato tra i modelli del gruppo Volkswagen.