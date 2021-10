Citroën e-Berlingo Live Pack a 119 euro al mese con Simplydrive

Il nuovo Citroën e-Berlingo 100% elettrico è protagonista di un interessante offerta in versione Live Pack M valida fino al 2 novembre 2021. In particolare, grazie al finanziamento Simplydrive è possibile acquistare il van a zero emissioni al prezzo promozionale di 22.100 euro anziché 34.100 euro.

Il prezzo include Iva e messa su strada, ma non IPT, kit sicurezza, contributo PFU e bollo. L’offerta prevede un anticipo di 3500 euro, 35 rate mensili da 119,53 euro, una rata finale di 16.523 euro (valore futuro garantito per una percorrenza massima di 30.000 km), TAN fisso al 4%, TAEG al 4,17% e una durata contrattuale di 36 mesi.

Citroën e-Berlingo: ecco tutti i dettagli sull’offerta promozionale

L’imposta sostituiva sul contratto è di 47,38 euro, l’importo totale del credito è di 18.600 euro mentre quello dovuto è di 20.879,93 euro di cui interessi 2106,55 euro. Non sono previste spese di istruttoria e di incasso.

Il prezzo promozionale include il contributo statale di 6000 euro vincolato alla rottamazione di un veicolo di categoria M1 che rispetta i requisiti previsti dalla legge di bilancio 2019 e dalle successive integrazioni e aggiornamenti. La promo per il nuovo e-Berlingo è riservata ai clienti privati, non è cumulabile con altre iniziative in corso ed è valida fino ad esaurimento stock.

Il nuovo Citroën e-Berlingo viene offerto con un motore elettrico da 136 CV (100 kW) di potenza e 260 Nm di coppia massima, abbinato alla trazione anteriore. Accanto c’è una batteria da 50 kWh che può essere ricaricata velocemente utilizzando la ricarica rapida da 100 kW.

Impiega poco meno di 30 minuti per raggiungere l’80% di capacità, 7 ore e 30 minuti usando un caricatore monofase da 7,4 kW oppure 5 ore con uno trifase da 11 kW. Con il suo corpo lungo 4,40 metri (versione M), il van raggiungere una velocità massima di 135 km/h e impiega 11,2 secondi per accelerare da 0 a 100 km/h.

Tutte le caratteristiche offerte di serie dall’allestimento Live Pack

L’allestimento Live Pack del nuovo Citroën e-Berlingo include di serie climatizzatore manuale, servosterzo, cerchi in alluminio Twirl da 16”, kit di gonfiaggio degli pneumatici, portellone posteriore con tergilunotto e lunotto termico fisso, predisposizione per barre al tetto, protezioni laterali nere, spoiler posteriore in tinta con la carrozzeria, tergicristalli con attivazione manuale, caricatore di bordo da 7 kW, copribagagli rigido posteriore, interni in tessuto Mica Grey, panchetta posteriore 2/3 – 1/3 a scomparsa, sedile conducente con regolazione in altezza e dell’inclinazione dello schienale, sedile passeggero singolo con regolazione dell’inclinazione dello schienale, selettore modalità di guida e volante regolabile.

Presenti inoltre poggiatesta anteriori regolabili in altezza, Coffee Break Alert, cavo di ricarica trifase da 22 kW con custodia dedicata, cavo di ricarica lungo 6 metri da 8A per presa domestica, freno di stazionamento elettrico, ABS + AFU, sistema di assistenza alla partenza in salita, vari airbag, controllo elettronico della trazione e della stabilità, ESP, regolatore/limitatore di velocità, monitoraggio della pressione degli pneumatici, Intelligent Speed Assist, Active Lane Departure Warning, informazioni sui limiti di velocità, Active Safety Brake, doppia porta laterale scorrevole con vetri apribili a compasso, avviso superamento involontario linea di carreggiata e sistema di infotainment con Radio DAB, ingresso mini jack, porta USB, display touch da 5 pollici, connettività Bluetooth e impianto audio con due altoparlanti.