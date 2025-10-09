Stellantis rafforza la sua leadership di mercato in Sud America

Stellantis consolida la propria leadership nei mercati automobilistici e dei veicoli commerciali leggeri di Brasile, Argentina e Sud America nella prima metà del 2025. Tra gennaio e settembre, il gruppo ha venduto 735.584 veicoli, raggiungendo una quota di mercato complessiva del 23% nella regione. In Brasile, principale mercato del continente, Stellantis ha totalizzato 536.365 immatricolazioni, equivalenti a una quota del 29,6%, confermandosi come il costruttore numero uno del Paese. A trainare il successo c’è ancora una volta la Fiat Strada, che mantiene il titolo di veicolo più venduto del Brasile, superando le 100.000 unità nel periodo considerato. Questi risultati rafforzano ulteriormente la posizione di Stellantis come protagonista assoluto nel panorama automobilistico sudamericano, grazie a un portafoglio di marchi diversificato e a una strategia produttiva e commerciale profondamente radicata nella regione.

Oltre 735 mila unità vendute nell’anno da Stellantis fino ad oggi e una quota di mercato del 23%

In Argentina, con il 31,3% del mercato, Stellantis mantiene una crescita costante e ha venduto 148.487 veicoli dall’inizio dell’anno, con un aumento di 59.916 unità rispetto al 2024. La Fiat Cronos è il modello più venduto nel Paese. Fiat continua a guidare il mercato brasiliano con 47.249 unità e due dei suoi modelli tra i tre veicoli più venduti nel Paese: la Strada al 1° posto, con 13.878 immatricolazioni, e la Argo al 3°, con 9.484 unità vendute.

Da inizio anno, Fiat è in testa anche con 384.645 unità vendute, una quota di mercato del 21,2% e oltre 77.000 vetture, superando la seconda classificata. La Strada è il veicolo più venduto nel Paese. La Argo, al terzo posto, e la Mobi, al settimo, completano la top ten dei modelli più venduti del marchio. Leader nei principali segmenti di mercato, Fiat si conferma al primo posto tra i SUV ibridi con una quota di mercato del 27,3% e 32.259 unità nel 2025. Si classifica inoltre al primo posto tra tutti i pick-up, i furgoni e le berline.

Sempre a proposito di Stellantis, con 11.540 unità a settembre, Jeep ha ottenuto il miglior risultato commerciale dell’anno e ha completato 86.114 immatricolazioni. L’intera gamma prodotta in Brasile si distingue: la Compass ha registrato una crescita delle vendite del 20% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. A settembre, le vendite hanno raggiunto le 5.291 unità e oltre 42.000 finora. Renegade e Commander hanno registrato i loro migliori risultati di vendita dell’anno a settembre, rispettivamente con 4.547 e 1.643 unità.

Punto di riferimento nel segmento dei pick-up, Ram ha venduto più di 20.000 unità tra gennaio e settembre 2025. Nel segmento dei pick-up full-size, con i nuovi modelli 3500, 2500 e 1500, il marchio detiene una quota di mercato del 63% dall’inizio dell’anno. Uno dei modelli più venduti di Ram nel Paese, la Rampage ha registrato il mese scorso la migliore performance dell’anno, superando le 2.250 immatricolazioni e superando le 50.000 unità vendute dal suo lancio.