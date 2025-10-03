Nuova Fiat Topolino è ora ordinabile in un altro paese

Dal 1° ottobre si sono aperti in Belgio gli ordini della Nuova Fiat Topolino, il nuovo quadriciclo elettrico dedicato alla mobilità sostenibile. La Nuova Topolino è disponibile in due distinte versioni, aperta o chiusa, entrambe proposte allo stesso prezzo di 9.890 euro. Fiat Topolino è la soluzione ideale per una mobilità urbana fluida e rilassata, così come per i brevi tragitti. Progettata per la città grazie alle sue basse emissioni di carbonio, al suo ingombro ridotto e alla sua silenziosità, la Nuova Fiat Topolino è soprattutto accessibile a tutti.

Grazie alle sue dimensioni estremamente compatte rispetto a un’autovettura standard (2,53 metri di lunghezza) e alla sua straordinaria maneggevolezza, la Topolino ha una velocità massima limitata a 45 km/h, perfettamente in linea con il limite di velocità urbano di 30 km/h. Sia la versione aperta che quella chiusa sono dotate di una batteria da 5,4 kWh che offre fino a 75 km di autonomia e può essere facilmente ricaricata a casa, semplicemente collegandola a una presa domestica. Inoltre, la Topolino offre un’eccezionale abitabilità interna, grazie ai suoi due sedili sfalsati, all’ampia superficie vetrata che aumenta notevolmente la percezione dello spazio e, soprattutto, ai suoi bagagliai posizionati strategicamente. Uno di questi, situato tra il guidatore e il passeggero, può ospitare una valigia, per un volume di carico totale di 63 litri.

Essendo un veicolo elettrico leggero a quattro ruote, è omologato per la circolazione su strada per i neopatentati dai 16 anni in su (con patente AM). Il nome “Topolino”, che in italiano significa “topolino”, rende omaggio alla Fiat 500 Topolino originale, un modello popolare dal 1936 al 1955. Nota per le sue dimensioni compatte, il prezzo accessibile e il fascino italiano, la Topolino originale si è guadagnata un seguito di ammiratori in tutto il mondo. Il nuovo design della Topolino di Fiat non solo fa rivivere l’amato nome, ma lo arricchisce anche di moderne tecnologie elettriche e design innovativo, rendendola un simbolo di mobilità sostenibile per una nuova generazione di automobilisti urbani.