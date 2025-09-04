Citroën Basalt 2026 si evolve, introduce una versione speciale e rimane il SUV più conveniente in Brasile

La nuova gamma Citroën Basalt 2026 è ora disponibile in quattro allestimenti: Feel, Feel Turbo 200, Shine Turbo 200 e il nuovissimo Dark Edition Turbo 200, il top di gamma, che debutta sul mercato brasiliano come il modello più importante. La coupé e SUV turbo con cambio automatico più accessibile del Paese si evolve in design, comfort e funzionalità.

Citroën Basalt 2026 si arricchisce di una nuova versione speciale Dark Edition per essere ancora più competitiva

La gamma di Citroën Basalt 2026 è dotata di climatizzatore automatico digitale, sedili e bracciolo lato guida con rivestimenti e cuciture di alta qualità. Gli interni acquisiscono ancora più personalità grazie alle cuciture a vista in colori a contrasto, alle finiture in nero lucido e agli esclusivi abbinamenti di colori e materiali. I comandi dei finestrini posteriori sono ora posizionati sulla portiera del conducente e su quelle del passeggero. Il sistema multimediale Citroën Connect Touchscreen da 10,25 pollici presenta ora cornici ultrasottili in nero lucido, un colore che si estende fino alle cornici delle bocchette di ventilazione, conferendo al frontale un aspetto più elegante. Il modello mantiene lo stesso livello di navigazione immersiva e moderna con mirroring wireless tramite Android Auto e Apple CarPlay.

Tutte le versioni sono ora dotate di luce di cortesia nel vano portaoggetti e doppia porta USB Type-C.”I notevoli miglioramenti interni, uniti al lancio dell’esclusiva Dark Edition, rafforzano l’impegno di Citroën nel mantenersi competitiva in un mercato sempre più competitivo. Ci impegniamo costantemente per soddisfare le aspettative dei nostri clienti, in linea con i pilastri dell’accessibilità del marchio. Vogliamo che sempre più persone abbiano accesso a un’auto ben equipaggiata, confortevole e dal design accattivante come la Citroën Basalt“, afferma Felipe Daemon, Vicepresidente del marchio Citroën per il Sud America.

L’evento principale è il lancio della Citroën Basalt Dark Edition Turbo 200, che eleva lo stile del SUV Coupé più accessibile a un nuovo livello. Questo nuovo modello di grande impatto coniuga un look più scuro con un tocco sofisticato e sportivo, offrendo una serie di caratteristiche distintive, tra cui l’esclusiva colorazione Sting Grey con tetto nero. Le novità continuano con la versione Feel, che riceve nuovi rivestimenti interni e sensori di parcheggio posteriori. La Feel Turbo 200 aggiunge il climatizzatore automatico digitale e, infine, la Shine Turbo 200 presenta rivestimenti dei sedili migliorati, un cielo dell’abitacolo oscurato e cuciture gialle su volante e pomello del cambio.