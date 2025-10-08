Jean-Philippe Imparato lascia la carica di responsabile Europa e prende il timone di Maserati

Stellantis ha appena annunciato un cambiamento importante nella sua leadership. Jean-Philippe Imparato lascia il ruolo di responsabile del gruppo in Europa per diventare il nuovo direttore di Maserati. “L’anno appena trascorso è stato straordinariamente intenso”, ha commentato Jean-Philippe Imparato, salutando il suo ruolo di COO per l’Europa Allargata. Il manager francese, figura chiave nella definizione della strategia europea del gruppo negli ultimi anni, ha deciso di riorientare il proprio impegno professionale verso due delle sue più grandi passioni: prodotto e vendite.

Jean-Philippe Imparato, saluta il suo ruolo di COO per l’Europa Allargata e diventa CEO di Maserati

Dopo aver guidato progetti strategici e contribuito in modo determinante allo sviluppo del gruppo nel continente, Jean-Philippe Imparato concentrerà le proprie energie sull’innovazione dei veicoli e sull’ottimizzazione delle performance commerciali, continuando a influenzare il futuro di Stellantis con esperienza, visione e determinazione. Questo passaggio segna una nuova fase per il manager e per il gruppo automobilistico.

“Oggi si conclude il mio capitolo come COO di Stellantis per la regione Europa Estesa e sono profondamente grato per questa esperienza eccezionale”, ha scritto Jean-Philippe Imparato. “Vorrei ringraziare di cuore tutti i miei colleghi. Insieme, in tutti i dipartimenti della regione, abbiamo lavorato instancabilmente per preparare al meglio la trasformazione storica che il nostro settore sta attraversando”.

Sotto la sua guida, Stellantis in Europa ha lanciato oltre dieci nuovi modelli e ha raggiunto una posizione di leadership nel segmento ibrido. “Ci siamo riusciti sfruttando il potenziale dei nostri marchi, ognuno iconico a modo suo, e proponendo costantemente nuove soluzioni per aumentare la nostra efficienza e competitività”, ha sottolineato.

Jean-Philippe Imparato ha sottolineato che il principio fondamentale che ha guidato il suo team è stato il senso di responsabilità. “Con un motto generale: un forte senso di responsabilità, nei confronti dei nostri dipendenti e di tutti gli stakeholder esterni: reti di vendita, fornitori, istituzioni. Abbiamo costruito, e continueremo a costruire, un dialogo costante, proficuo e trasparente con ciascuno di loro”. In un post emozionante, ha anche aggiunto: “Per tutto questo, ringrazio sinceramente il mio team per l’impegno e la resilienza dimostrati”.