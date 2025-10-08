Alfa Romeo: successo clamoroso in Francia per la prima edizione di Rosso Festival

La prima edizione del Rosso Festival, organizzata dall’Alfa Club des Volcans e dal Club Alfa Romeo Côte d’Azur, con il supporto di Alfa Romeo France, si è svolta il 13 e 14 settembre 2025 sul leggendario circuito Charade. Sarà ricordata come un evento fondante per la comunità Alfista. Per due giorni, oltre 600 ospiti hanno animato l’evento attorno a circa 280 auto della casa milanese, confermando la vitalità di una passione transgenerazionale e la forza del legame che unisce il marchio italiano ai suoi fedeli fan.

280 Alfa Romeo e più di 600 altri appassionati si sono riuniti per due giorni a Charade per un evento esclusivo

Dall’esclusiva Giulia GTAm ai modelli d’epoca che hanno fatto la storia del Biscione, la presenza di Alfa Romeo a Charade ha offerto uno spettacolo straordinario per varietà e fascino. L’evento ha rappresentato un vero e proprio viaggio attraverso le diverse epoche del marchio, culminando nella celebrazione del 40° anniversario dell’Alfa Romeo 75, protagonista indiscussa con una partecipazione numerosa e appassionata. Le vetture da corsa del marchio hanno riportato alla mente il legame profondo della casa milanese con il mondo delle competizioni, mentre le molteplici 4C, Spider, Giulia e Giulietta, riunite in tutte le loro generazioni, hanno testimoniato l’amore e la dedizione senza tempo degli alfisti per un brand che continua a incarnare passione, eleganza e sportività.

Tra la guida sul leggendario circuito Charade, i rally roadbook attraverso il Massiccio del Sancy, le lezioni di guida assistita, i simulatori e i momenti di convivialità, ogni partecipante ha potuto trovare il proprio terreno emozionale. L’evento ha confermato il posto centrale del biscione nel cuore degli appassionati di guida e degli amanti della bella meccanica.

Con questo storico record di partecipazione per un raduno 100% Alfa Romeo in Francia, il Rosso Festival si sta già affermando come un evento imperdibile per la comunità Alfa Romeo. Alfa Romeo France desidera ringraziare calorosamente tutti i partecipanti, i club e i partner che hanno contribuito a questo successo e non vede l’ora di rivedervi molto presto per continuare questa meravigliosa storia.

Alain Descat (Direttore Alfa Romeo Francia): “Il Festival Rosso è la perfetta rappresentazione di ciò che rende il nostro brand così forte: una comunità unita e appassionata, pronta a viaggiare da tutta la Francia per vivere insieme l’emozione del marchio. Vedere 280 auto del biscione riunite sul circuito Charade, circondate da oltre 600 appassionati, è un momento storico che rimarrà impresso nella nostra memoria. Questo successo ci incoraggia a continuare a scrivere, con i nostri clienti e i nostri club, le pagine più belle dell’avventura Alfa Romeo in Francia.”