Stellantis sceglie Numa per il suo MarketCenter in Nord America

Numa, la piattaforma di intelligenza artificiale leader per le concessionarie automobilistiche, ha annunciato oggi di essere stata selezionata come azienda di intelligenza artificiale di spicco sull’esclusivo portale MarketCenter di Stellantis. Questa partnership apre le soluzioni di intelligenza artificiale di Numa alla rete Stellantis di oltre 2.600 concessionarie negli Stati Uniti e 440 concessionarie in Canada.

In qualità di fornitore approvato MarketCenter, Numa è presente nella categoria “Comunicazione con i clienti” sul portale interno di Stellantis, accessibile solo ai concessionari autorizzati. Per i concessionari, questo crea un percorso diretto per implementare la collaudata piattaforma di intelligenza artificiale di Numa, già attiva in oltre 1.000 concessionarie, per automatizzare le interazioni con i clienti, semplificare le operazioni e reinventare il modo di operare di una concessionaria.

Gli agenti AI di Numa gestiscono ogni aspetto delle operazioni della concessionaria: Recuperare le chiamate e i messaggi vocali dei clienti che si trasformano in fatturato. Riduzione dei tempi di risoluzione per aumentare i punteggi CSI. Promuovere la produttività e la responsabilità nei team.

I risultati sono rivoluzionari. I concessionari registrano un miglioramento di 100 volte nei tempi di risposta ai clienti, un aumento del 25% del CSI e una media di 1,2 milioni di dollari di profitto aggiuntivo per tetto ogni anno. “La nostra missione è dotare i concessionari Stellantis di agenti dotati di intelligenza artificiale che facciano sì che il servizio clienti di livello mondiale diventi il ​​nuovo standard”, ha affermato Tasso Roumeliotis, co-fondatore e CEO di Numa.

Il portale MarketCenter è l’hub centralizzato di Stellantis per i fornitori approvati, ovvero soluzioni che soddisfano gli standard aziendali in termini di qualità, affidabilità e supporto ai concessionari. Questa partnership rappresenta un’altra pietra miliare nella rapida crescita di Numa. Classificata al 238° posto nella classifica Inc. 5000 e leader nell’intelligenza artificiale nel settore automobilistico, Numa sta definendo lo standard per le concessionarie dotate di intelligenza artificiale.