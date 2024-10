I concessionari Stellantis negli USA sono “cautamente ottimisti” dopo l’incontro con i dirigenti del gruppo

Secondo Kevin Farrish, presidente di un gruppo di concessionari, i rappresentanti dei concessionari statunitensi di Stellantis sono usciti dagli incontri di questa settimana con un atteggiamento di “cauto ottimismo” dopo una recente revisione della leadership aziendale. Durante gli incontri, sono stati discussi possibili incentivi migliorati per i veicoli e sono stati forniti maggiori dettagli sui futuri piani di prodotto dell’azienda, offrendo una visione più chiara del futuro.

Cauto ottimismo per i concessionari Stellantis negli USA dopo una recente revisione della leadership aziendale

Questa nuova atmosfera rappresenta un cambiamento significativo rispetto alla situazione di un mese fa, quando i concessionari di marchi come Dodge, Chrysler, Jeep e Ram avevano inviato una dura lettera aperta al CEO Carlos Tavares, denunciando che erano sull’orlo di una crisi. I concessionari avevano segnalato un crollo delle vendite e problemi aziendali legati a prezzi troppo alti, veicoli non competitivi e mancanza di supporto da parte della dirigenza, che avevano portato a stock eccessivi e a difficoltà nel mercato.

L’incontro tra concessionari e aziende, che si tiene ogni pochi mesi, si è svolto martedì presso la sede centrale di Stellantis ad Auburn Hills e ha coinvolto 21 membri del consiglio dei concessionari e dirigenti chiave, tra cui il neo-nominato responsabile per il Nord America Antonio Filosa, che è anche a capo del marchio Jeep.

Farrish ha detto che c’è stata più trasparenza rispetto alle riunioni precedenti. Ciò ha incluso i piani di gamma di veicoli a lungo termine di Stellantis e il modo in cui l’azienda intende gestire gli standard di emissione dei veicoli statunitensi sempre più severi. I dirigenti hanno anche mostrato “genuina preoccupazione per la redditività dei concessionari”, ha detto, che ha subito un colpo quest’anno poiché alcuni rivenditori affermano di vendere circa la metà delle auto rispetto al passato e molte con un forte sconto.

A tal fine, Farrish ha affermato che i leader di Stellantis si sono impegnati a ripensare un programma di bonus per la soddisfazione del cliente per i concessionari e a mantenere gli incentivi recentemente istituiti finché lavorano, come tassi di interesse più bassi, bassi tassi di leasing e bonus in denaro. I concessionari affermano che questi vantaggi hanno finalmente contribuito a far partire le vendite di auto a un ritmo più veloce a ottobre. Farrish ha anche affermato che la società terminerà questo mese anche un programma meno popolare che incentivava i concessionari a ordinare più auto dalla fabbrica fornendo loro dei coupon, che potevano usare per fare sconti su altre auto nel lotto.

I concessionari hanno avuto l’opportunità di testare in anteprima due attesi veicoli elettrici, la muscle car Dodge Charger Daytona e il SUV Jeep Wagoneer S, entrambi in arrivo entro la fine dell’anno. Inoltre, hanno potuto osservare da vicino il nuovo SUV Jeep Cherokee di prossima generazione, il cui lancio è previsto per metà del prossimo anno.

La scorsa settimana, Stellantis ha annunciato un importante rimpasto della leadership aziendale, che ha portato a un nuovo direttore operativo per il Nord America e a un cambiamento nella dirigenza regionale. Antonio Filosa ha sostituito Carlos Zarlenga come nuovo direttore operativo per il Nord America, mantenendo anche il ruolo di responsabile globale del marchio Jeep. I concessionari hanno espresso fiducia in Filosa, avendolo già conosciuto durante il suo incarico con Jeep nell’ultimo anno. Inoltre, è stata comunicata una data di fine per il mandato dell’attuale CEO Carlos Tavares, segno di un rinnovamento nella gestione dell’azienda.

Pur essendo più ottimista rispetto a qualsiasi altro incontro con i leader di Stellantis degli ultimi due anni, Farrish ha affermato che i concessionari sono ancora “in attesa” per vedere se l’azienda manterrà alcuni dei suoi impegni.