Electric Avenue, esperienza interattiva per la vetrina di veicoli elettrici Stellantis

Parlando di presenza digitale e promozione nel mondo dell’automotive, non si può non citare come Stellantis abbia deciso di dare una spinta all’innovazione con Electric Avenue. Si tratta di un’esperienza interattiva e multisensoriale ospitata su Carsales e creata da Fuse, l’agenzia creativa interna del gruppo. Secondo quando riportato dallo stesso portale, il progetto mira a “portare la scintilla dell’interesse per i veicoli elettrici e farlo con stile”.

In un unico hub virtuale, cinque marchi Stellantis si ritrovano a condividere questa proposta virtuale, tra approfondimenti tecnici, curiosità, storytelling e momenti che mescolano intrattenimento e conoscenza.

A spiegare il perché di questa iniziativa è Brooke Wilson, Group Business Director di Carsales mediahouse: “Dopo anni di stagnazione, abbiamo finalmente visto un segnale positivo. Il 37% degli australiani sta considerando l’acquisto di un’auto elettrica, in crescita rispetto al 30% dello scorso anno. È il momento giusto per rendere di nuovo sexy questa categoria, e Electric Avenue nasce proprio per questo”.

Shane Dawson, Direttore Creativo di Carsales, racconta come la piattaforma riesca a bilanciare “interazione giocosa e intelligenza seria”. In pratica, su Electric Avenue (oltre a ballare la celebre canzone di Eddy Grant) impari qualcosa sui motori elettrici e ti diverti anche, invece di sentirti dentro un corso accelerato di ingegneria. Ogni clic genera nuovi dati e nuove intuizioni, mantenendo l’utente immerso in un flusso di contenuti che alterna intrattenimento e informazione con ritmo da social media.

Il percorso proposto da Electric Avenue è un vero tour tra i brand del gruppo Stellantis: si passa senza soluzione di continuità dalla grinta della Jeep Avenger alla piccola Fiat 500e, con una tappa obbligata per il partner cinese grazie al Leapmotor C10. “I nostri marchi non sono mai stati noiosi, quindi perché dovrebbe esserlo il modo in cui li raccontiamo?”, commenta Rachel Semmens, Senior Brand Marketing Manager di Stellantis.

Secondo Dawson, Electric Avenue rappresenta “una nuova frontiera dello storytelling multi-brand”, dove strategia, creatività e dati si fondono per creare esperienze digitali tutt’altro che fredde o puramente commerciali. Electric Avenue non è solo una vetrina per le auto elettriche Stellanti, ma un piccolo festival su schermo.