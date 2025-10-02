Jeep Avenger anche a settembre si conferma il SUV più amato dagli italiani

Jeep Avenger continua il suo buon momento di forma sul mercato in Italia confermandosi anche nel mese di settembre appena concluso, secondo i dati ufficiali, il SUV più venduto in assoluto nel nostro paese. Il modello di Jeep inoltre è stato anche il secondo modello in assoluto più venduto nel nostro mercato. Dunque continua il successo del veicolo prodotto a Tychy in Polonia insieme a Fiat 600 e Alfa Romeo Junior. Fin dal suo debutto sul mercato il SUV ha mostrato ottime performance e possiamo senza dubbio dire che si tratta di un vero e proprio successo commerciale da parte di Jeep.

Jeep Avenger: a settembre è il secondo modello più venduto in assoluto in Italia e il primo SUV

Il segreto del successo di Jeep Avenger sta nelle dimensioni compatte che lo rendono un modello perfetto per le città italiane e in una ampia gamma di allestimenti e motori che permettono a tutti di poter optare per questo SUV secondo quelle che sono le loro personali esigenze. Ricordiamo infatti che la gamma del modello vanta versioni elettriche, a benzina, 4xe e benzina.

Ma comunque il mese di settembre del 2025 non sarà ricordato da Jeep solo per il successo di Jeep Avenger. La casa americana con una quota di mercato del 4,4% va bene su tutti i fronti. Si registra inoltre anche gli ottimi risultati di Jeep Renegade 4xe Plug-In Hybrid che nel suo segmento rimane uno dei modelli più popolari.

Nel frattempo si attende con trepidazione l’arrivo della nuova Jeep Compass che ha da poco intrapreso un tour nelle concessionarie e che dopo il lancio a maggio della First Edition ha adesso aperto gli ordini per l’allestimento Altitude disponibile con prezzi che partono da 39.900 euro ma che può essere acquistato anche tramite finanziamento con rate da 249 euro al mese.