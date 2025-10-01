Leapmotor C10 nominato Best Leasing Newcomer ai Leasing.com Awards 2025

Leapmotor C10 è stato nominato Best Leasing Newcomer ai Leasing.com Awards 2025. Questo ultimo riconoscimento per Leapmotor segue il successo del T03 all’ECOBEST Challenge 2025 di quest’anno.

Dopo aver guidato la Leapmotor C10, la giuria di esperti ha elogiato la praticità adatta alle famiglie

Organizzati da Leasing.com, esperti di comparazione dei prezzi dei veicoli a noleggio, questi premi mettono in risalto i migliori nuovi modelli presentati sulla piattaforma nell’ultimo anno. Dopo aver guidato la C10, la giuria di esperti ha elogiato la praticità adatta alle famiglie, il prezzo competitivo e il design innovativo del SUV completamente elettrico di segmento D. Questa è stata solo una parte del processo di valutazione, perché grazie alle sue esclusive analisi dei dati dei clienti, Leasing.com è stata in grado di evidenziare la popolarità della Leapmotor C10 tra i clienti. Il SUV completamente elettrico ha beneficiato di volumi di richieste elevati, quote di mercato, valore e domanda dei consumatori nell’ultimo anno.

Nell’annunciare il premio, Mike Fazal, CEO di Leasing.com, ha dichiarato: “La Leapmotor C10 ha davvero rivoluzionato il mercato nel 2025. Essendo un SUV familiare conveniente e ben equipaggiato, ha dimostrato che c’è ancora spazio per nuovi attori che vogliono avere un grande impatto nel settore del leasing”.

Damien Dally, Amministratore Delegato di Leapmotor UK, ha aggiunto: “Siamo lieti di ricevere questo premio da Leasing.com, che sottolinea l’incredibile valore e la praticità adatta alle famiglie offerti dalla C10. Dimostra inoltre come il nostro impegno per essere il marchio di veicoli elettrici con il miglior rapporto qualità-prezzo stia riscuotendo successo tra i consumatori. Nonostante la grande incertezza che attualmente circonda il settore automobilistico, i dati di Leasing.com dimostrano che la nostra proposta unica di offrire auto elettriche altamente performanti, convenienti e ricche di tecnologia sta aiutando i consumatori a compiere con sicurezza il salto verso l’elettrico”.

Il Leapmotor C10 è un SUV di grandi dimensioni del segmento D con un prezzo a partire da £ 36.500 OTR, disponibile in un unico livello di allestimento ma con le specifiche più elevate, abbracciando la missione di Leapmotor di essere il marchio con il miglior rapporto qualità-prezzo nel Regno Unito, offrendo il più alto livello di tecnologia e specifiche.

Con un’autonomia WLTP fino a 423 km, la C10 offre una serie di caratteristiche standard di alta qualità, tra cui sedili anteriori riscaldati e raffreddati elettricamente, cerchi in lega da 20 pollici, un tetto panoramico, una telecamera con visione a 360 gradi, un volante riscaldato, un impianto Hi-Fi premium a 12 altoparlanti, un touchscreen centrale HD da 14,6 pollici e un quadro strumenti da 10,25 pollici.

Ulteriori punti di forza includono una valutazione a cinque stelle da parte di Euro NCAP e sistemi di assistenza alla guida di livello 2 che includono 12 sensori ad alta precisione e 17 funzioni ADAS, tra cui frenata di emergenza avanzata, assistenza al mantenimento della corsia, rilevamento degli angoli ciechi e cruise control adattivo.