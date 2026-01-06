Nuova Fiat Argo e la Toro ibrida saranno le novità più importanti del 2026 in Brasile

Fiat nel 2025 si è confermata per l’ennesima volta la casa automobilistica con più immatricolazioni in Brasile che rimane nettamente il mercato più importante di quel continente e uno dei più forti per il brand torinese a livello globale. Il 2026 sarà un anno importante per la casa italiana che proverà ad essere ancora leader di quel mercato e anche ad incrementare ulteriormente le sue vendite.

Un 2026 importante per Fiat in Brasile con due debutti molto attesi

A proposito di quelle che saranno le principali novità per Fiat nel 2026 in Brasile, sicuramente la più interessante è rappresentata dall’arrivo entro fine anno della nuova Fiat Argo che qui vi mostriamo in un render di Kleber Silva. Questo dovrebbe essere il nome scelto per la versione brasiliana della Grande Panda. L’auto sarà molto simile al modello europeo da cui differirà solo per alcuni piccoli elementi estetici. La scelta di questo nome deriva dal fatto che il nome Panda non è conosciuto in Sud America mentre quello di Argo ormai grazie alla prima generazione è molto popolare.

Come riporta il sito Autos Segredos, l’attuale Argo continuerà la produzione con la versione Urban, equipaggiata con il motore Firefly 1.0 abbinato a un cambio manuale a cinque marce, oltre all’opzione Firefly 1.3 con cambio CVT che simula sette marce.

Advertisement

Inizialmente, la fine della produzione dell’attuale Argo era prevista per settembre, ma la versione Urban dovrebbe fungere da modello di transizione in attesa che la nuova generazione acquisisca slancio sul mercato. Non è la prima volta del resto che Fiat adotta questa strategia in Brasile. Un’altra scoperta confermata da Autos Segredos è che la nuova hatchback sarà offerta con un motore 1.0 Firefly con cambio manuale e con il motore 1.0 Turbo Flex 200 Hybrid, sempre associato a un cambio CVT.

Le versioni più costose della nuova Fiat Argo (Grande Panda) saranno dotate di un sistema mild hybrid (MHEV). Questo sistema combina un motore elettrico multifunzione con il motore T200, che mantiene le stesse specifiche delle ibride Peugeot 208 e 2008 GT: 130 CV con etanolo, 125 CV con benzina e 20,4 kgfm di coppia con entrambi i carburanti. La trasmissione rimarrà un CVT, con sette marce simulate.

Advertisement

Prodotta in Brasile, la nuova Fiat Argo avrà le stesse dimensioni del modello europeo: 3,99 metri di lunghezza, 1,76 m di larghezza, 1,58 m di altezza e un passo di 2,54 m. Misure simili a quelle della Citroën C3, poiché entrambe utilizzano la piattaforma CMP, al debutto nello stabilimento di Minas Gerais.

Dal punto di vista estetico, le differenze principali rispetto alla versione europea riguardano l’assenza della denominazione del modello sulle fiancate e lievi ritocchi al frontale, in particolare alla griglia e al paraurti. La sezione posteriore, invece, resta in gran parte invariata, con portellone e gruppi ottici sostanzialmente identici.

Advertisement

L’abitacolo della nuova Fiat Argo riprenderà l’impostazione della Grande Panda, arricchita però da elementi specifici pensati per il mercato brasiliano. Sul fronte della sicurezza, la berlina segnerà un passo avanti importante: sarà il primo modello della casa torinese in Brasile a offrire sei airbag di serie e sistemi ADAS dedicati all’assistenza alla guida.

L’altra grande novità di Fiat in Brasile in questo 2026 appena iniziato riguarderà il pickup Toro che introdurrà un sistema mild hybrid a 48 Volt sulle versioni Freedom, Volcano e Ultra, mentre l’allestimento d’ingresso Endurance continuerà a utilizzare il motore 1.3 Turbo Flex T270 privo di elettrificazione. L’offerta 2.2 Turbodiesel sarà ampliata con l’arrivo della versione Freedom, che si affiancherà alle già note Volcano e Ranch. Il debutto della Toro 48 Volt è atteso entro la fine del primo semestre dell’anno.

Advertisement

Stellantis ha scelto di abbinare il sistema ibrido a 48 Volt al motore 1.3 Turbo Flex e al cambio automatico AT6, rinunciando alla trasmissione a doppia frizione. Il motore elettrico fornisce 28 CV e 5,6 kgfm, supportando prestazioni o consumi a seconda delle condizioni. Il sistema, alimentato da una batteria da 0,9 kWh, gestisce automaticamente le modalità di funzionamento per massimizzare l’efficienza complessiva.