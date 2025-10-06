Fiat registra una forte crescita in Austria

FIAT guarda indietro a un settembre di successo in Austria: sono state registrate complessivamente 697 nuove immatricolazioni, di cui 409 autovetture e 288 veicoli commerciali leggeri. Ciò rappresenta un aumento del 45 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, raggiungendo una quota di mercato del 2,4 per cento.

FIAT ha raggiunto una quota di mercato del 2,72 per cento

Anche il successo del terzo trimestre è molto incoraggiante. FIAT ha raggiunto una quota di mercato del 2,72 per cento. La nuova FIAT Topolino è entrata a far parte della gamma da luglio. Con la Topolino, FIAT ha stabilito nuovi standard nella classe dei veicoli leggeri L6e. Con la sua trazione completamente elettrica, le dimensioni compatte e il design distintivo, rappresenta la mobilità urbana sostenibile come nessun altro modello.

Anche FIAT Professional ha registrato una crescita nel segmento dei veicoli commerciali leggeri. Con un incremento del 5,1 per cento, il marchio ha raggiunto una quota di mercato del 7,7 per cento, rafforzando così la sua posizione di leader nel segmento. Da gennaio a settembre sono state immatricolate 4.935 nuove FIAT (autovetture e veicoli commerciali leggeri).

“Siamo entusiasti dello sviluppo positivo del marchio FIAT in Austria. Oltre alla crescita delle autovetture, anche i nostri veicoli commerciali leggeri contribuiscono a questo successo. È particolarmente incoraggiante il fatto che siamo riusciti a far crescere il mercato complessivo del 45 per cento e che a settembre abbiamo addirittura registrato un aumento del 97,6 per cento delle immatricolazioni di nuove auto. Questo porta attualmente la nostra quota di mercato al 2,4 per cento. Un fattore chiave in questo è la buona collaborazione con i nostri partner commerciali”, spiega Christian Bley, Amministratore Delegato di FIAT Austria.

La nuova Fiat Grande Panda è stata lanciata con successo in Austria a maggio, sia in versione elettrica che ibrida. È la pioniera di una famiglia di modelli completamente nuova e rappresenta il design italiano, la compattezza, la versatilità e la sostenibilità. La Grande Panda è disponibile in Austria nelle versioni elettrica, ibrida e turbo benzina.