Leasys UK annuncia cambiamenti nella dirigenza

Leasys UK ha nominato Stuart Menzies nuovo Direttore Vendite, a partire dal 6 ottobre 2025. Proveniente dal Gruppo Arval BNP Paribas, riferirà a Shane Coomber, Amministratore Delegato di Leasys UK.

Stuart Menzies entra a far parte di Leasys UK come Direttore Vendite dopo 10 anni presso Arval BNP Paribas Group

Con oltre 25 anni di esperienza nel settore del leasing automobilistico, Stuart porta con sé una vasta esperienza. In questo periodo, ha ricoperto ruoli dirigenziali e strategici in ambito corporate e di vendita flotte internazionali con marchi come LeasePlan e Grosvenor Contracts Leasing Ltd. Negli ultimi 10 anni, Stuart ha lavorato presso Arval BNP Paribas Group, ricoprendo il ruolo di Corporate Channel Lead.

Stuart Menzies sostituisce David Roberton, che ha ricoperto il ruolo di Direttore vendite di Leasys UK da aprile 2023. Dopo essere entrato a far parte del marchio nel 2019 e aver ricoperto incarichi precedenti, tra cui quello di National Sales Manager, David assume il nuovo ruolo di Marketing Director presso Leasys UK.

Shane Coomber, Amministratore Delegato di Leasys UK, ha commentato : “Sono lieto di dare il benvenuto a Stuart nel ruolo di Direttore Vendite. Con una vasta esperienza nella promozione della crescita commerciale, nella creazione di team altamente performanti e nella realizzazione di iniziative di vendita strategiche in diversi mercati, la leadership di Stuart sarà determinante per continuare a rafforzare le relazioni con i nostri clienti ed espandere la nostra portata.

Sono inoltre entusiasta di annunciare David Robertson come nostro nuovo Direttore Marketing. Assumendo questo ruolo in un momento entusiasmante per il marchio, mentre acceleriamo la nostra prossima fase di crescita, la competenza di David sarà fondamentale per continuare a consolidare la nostra posizione di leader nel Regno Unito nel settore del leasing operativo.