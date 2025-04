Leasys UK ha ottenuto lo status di Trusted Brand da FleetWise

Leasys UK, fornitore leader nel noleggio operativo multimarca, ha ottenuto lo status di Trusted Brand da FleetWise, esperto indipendente di analisi delle flotte. Leader nelle soluzioni di mobilità, l’azienda di Stellantis è presente nella categoria Società di leasing del FleetWise 2025 100 Trusted Brands Report, un prestigioso riconoscimento riservato ai marchi che ottengono i punteggi più elevati con i clienti in 12 categorie di prodotti e servizi nelle aree di fiducia, consapevolezza e considerazione del marchio.

Esaminando più di 400 flotte del Regno Unito, FleetWise è in grado di valutare i fornitori in tutte le categorie di prodotti e servizi, valutando i livelli di fiducia che gli acquirenti ripongono nella catena di fornitura del settore delle flotte.

Shane Coomber, Amministratore Delegato di Leasys UK, ha commentato : ” Siamo lieti di essere stati inclusi nel FleetWise 2025 Trusted Brands Report. Grazie alla sua ineguagliabile conoscenza del settore, all’integrità e alla capacità di raccolta dati, FleetWise è in grado di identificare gli operatori più performanti e affidabili nel settore delle flotte, rendendo il nostro posto tra i suoi 100 Trusted Brands un traguardo davvero importante. Nel prossimo anno, Leasys UK continuerà a consolidare questo successo, implementando strategie che migliorino ulteriormente l’esperienza dei clienti e rafforzino la sua posizione di leader nel settore delle flotte nel Regno Unito”.

Grazie al suo approccio multimarca, l’esperienza del cliente è un’area di interesse fondamentale per Leasys UK. L’azienda fornisce soluzioni coerenti e trasparenti per i marchi Stellantis, garantendo un punto di contatto unico per un’esperienza cliente impeccabile. Questo impegno è motivato dall’ambizione di Leasys di fornire soluzioni efficienti ed efficaci che coprano l’intero spettro delle esigenze di mobilità.