Ferrari F40: 5 ragioni del suo mito, destinato all’eternità

La Ferrari F40 è una delle auto più iconiche di sempre. Sicuramente è quella di maggior carisma dell’era moderna. Il suo fascino rapisce il cuore di tutti. Impossibile non innamorarsi di questo gioiello alato, che non ha perso un filo del suo fascino col trascorrere degli anni. Anzi, la natura di mezzo autentico, espressione nobile dell’era analogica, ne ha ulteriormente elevato la forza attrattiva. L’ascesa costante e vistosa delle quotazioni conferma ulteriormente l’assunto.

Oggi, più che mai, questa “rossa” è diventata un prezioso oggetto di alto collezionismo, ma il suo fascino maggiore si esprime nella dimensione estetica, meccanica e dinamica. Sublimi le forme della carrozzeria, firmate Pininfarina. Qui si è al cospetto di un capolavoro assoluto. I suoi tratti sono scultorei e ricchi di carattere. Incredibile la presa scenica della Ferrari F40, che inebria gli occhi e poi il cuore, per conquistare l’apparato emotivo, nella dimensione più alta. Con lei scaturisce un amore vero e profondo, a prova di tradimento.

Se la forza dialettica è al top, anche l’eleganza tocca livelli di riferimento nello specifico ambito. Incredibile il modo in cui il design è riuscito a coniugare alla perfezione elementi fra loro così in contrasto. La parte anteriore e di 3/4 anteriore, a mio avviso, è quella più esaltante, ma il resto della tela grafica è quasi sugli stessi livelli.

Sotto il cofano posteriore, dominato dal vistoso alettone a tutta larghezza, pulsa un motore V8 biturbo da 2.9 litri di cilindrata, in grado di sviluppare una potenza massima di 478 cavalli, esercitati su un peso a secco di soli 1.100 chilogrammi. Oggi questa cifra non impressiona, ma provate a salire a bordo della regina delle “rosse” per capire che effetto fa con la ricetta della casa di Maranello. Ai suoi tempi nessuna vettura era in grado di contrastarle il passo. Pure ai nostri giorni continua a stupire per le sue metriche, ma sono soprattutto le scariche di adrenalina vissute a bordo a fare la differenza.

Con la Ferrari F40 bastano 21 secondi per liquidare la pratica del chilometro con partenza da fermo. Alcuni tester hanno fatto pure meglio. La punta velocistica supera la soglia dei 324 km/h. Inebriante il sound, che accompagna nel migliore dei modi le dinamiche. Uno dei pregi di questa “rossa”, nata per celebrare i 40 anni della casa di Maranello, è la coerenza del pacchetto, anche in termini di bilanciamento ed armonia fra i sistemi. Il merito è della regia unica, a cura di un immenso progettista: l’ingegnere salernitano Nicola Materazzi. Chapeau!

Ferrari F40: 5 suoi punti di forza

(messi senza un ordine preciso)