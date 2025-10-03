in Stellantis News

Kevin Kidd nominato direttore delle competizioni motoristiche nordamericane di Stellantis

Kidd porta con sé oltre 25 anni di esperienza nel motorsport, tra cui posizioni di leadership come Direttore, Capo Squadra e Ingegnere di Pista

di

Stellantis USA

Stellantis ha annunciato oggi la nomina di Kevin Kidd a Direttore Competizioni Motorsport Nord America. In questo ruolo, Kidd guiderà le attività motoristiche per NHRA e il prossimo ritorno di Ram nella NASCAR Truck Series. La posizione di Kidd segna una pietra miliare fondamentale nell’impegno dell’azienda verso le corse e i prodotti ad alte prestazioni.

Kidd porta con sé oltre 25 anni di esperienza nel motorsport, tra cui posizioni di leadership come Direttore, Capo Squadra e Ingegnere di Pista. Figura rispettata all’interno della comunità delle corse, Kidd ha anche prestato servizio per cinque anni nel Comitato Consultivo Competizioni NASCAR. La sua profonda esperienza in ingegneria e nella gestione di team sarà fondamentale per definire la strategia in pista.

“L’intersezione tra ingegneria e competizione è sempre stata la mia passione”, ha dichiarato Kidd. “L’approccio innovativo di Stellantis al motorsport, soprattutto in collaborazione con Kaulig Racing, rappresenta un’opportunità unica per superare i limiti. Non vedo l’ora di contribuire con nuove idee per contribuire a portare avanti questi sforzi”. Kidd lavorerà a stretto contatto con Kaulig Racing, Tony Stewart Racing e Direct Connection Engineering, riportando direttamente a Tom Sacoman, Senior Vice President of SRT Performance Division Operations.

Kevin Kidd

“Il nostro approccio non convenzionale alle competizioni richiede un leader che sappia pensare in modo diverso, e Kevin è esattamente questo”, ha affermato Sacoman. “La sua reputazione nelle corse, unita alle capacità dei nostri team, contribuirà a realizzare la nostra filosofia di prestazioni ‘Last Tenth'”. Kidd ha conseguito una laurea triennale in Ingegneria Meccanica presso il Virginia Tech e sta attualmente conseguendo un MBA presso la Sloan School of Management del MIT.

