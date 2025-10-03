Kevin Kidd nominato direttore delle competizioni motoristiche nordamericane di Stellantis

Stellantis ha annunciato oggi la nomina di Kevin Kidd a Direttore Competizioni Motorsport Nord America. In questo ruolo, Kidd guiderà le attività motoristiche per NHRA e il prossimo ritorno di Ram nella NASCAR Truck Series. La posizione di Kidd segna una pietra miliare fondamentale nell’impegno dell’azienda verso le corse e i prodotti ad alte prestazioni.

Kevin Kidd guiderà le attività motoristiche per NHRA e il prossimo ritorno di Ram nella NASCAR Truck Series

Kidd porta con sé oltre 25 anni di esperienza nel motorsport, tra cui posizioni di leadership come Direttore, Capo Squadra e Ingegnere di Pista. Figura rispettata all’interno della comunità delle corse, Kidd ha anche prestato servizio per cinque anni nel Comitato Consultivo Competizioni NASCAR. La sua profonda esperienza in ingegneria e nella gestione di team sarà fondamentale per definire la strategia in pista.

“L’intersezione tra ingegneria e competizione è sempre stata la mia passione”, ha dichiarato Kidd. “L’approccio innovativo di Stellantis al motorsport, soprattutto in collaborazione con Kaulig Racing, rappresenta un’opportunità unica per superare i limiti. Non vedo l’ora di contribuire con nuove idee per contribuire a portare avanti questi sforzi”. Kidd lavorerà a stretto contatto con Kaulig Racing, Tony Stewart Racing e Direct Connection Engineering, riportando direttamente a Tom Sacoman, Senior Vice President of SRT Performance Division Operations.

“Il nostro approccio non convenzionale alle competizioni richiede un leader che sappia pensare in modo diverso, e Kevin è esattamente questo”, ha affermato Sacoman. “La sua reputazione nelle corse, unita alle capacità dei nostri team, contribuirà a realizzare la nostra filosofia di prestazioni ‘Last Tenth'”. Kidd ha conseguito una laurea triennale in Ingegneria Meccanica presso il Virginia Tech e sta attualmente conseguendo un MBA presso la Sloan School of Management del MIT.