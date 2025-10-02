Frontera vince il premio “Value Car of the Year” ai News UK Motor Awards 2025

La nuova Vauxhall Frontera si è aggiudicata il titolo di “Value Car of the Year” ai News UK Motor Awards 2025. Giunta all’ottava edizione, la manifestazione premia i modelli più interessanti in diversi segmenti, che spaziano dai SUV familiari alle compatte urbane, fino alle auto di lusso e ad alte prestazioni. A decretare i vincitori è una giuria formata da autorevoli giornalisti automobilistici di testate britanniche come The Sun, The Times, The Sunday Times Magazine e LUXX Magazine.

I giudici hanno elogiato la nuova Frontera per l’eccezionale rapporto qualità-prezzo

I giudici hanno elogiato la nuova Frontera per l’eccezionale rapporto qualità-prezzo, che coniuga praticità, stile ed elettrificazione in un pacchetto accessibile. Frontera è disponibile con una scelta di propulsori completamente elettrici e ibridi, a conferma dell’impegno di Vauxhall nel rendere la mobilità elettrica accessibile a tutti.

Rob Gill, caporedattore della sezione Motori del The Sun, ha dichiarato: “Vauxhall ha cambiato rotta con Frontera Electric. Normalmente, la differenza di prezzo tra benzina ed elettrica è di circa il 30%. Le batterie non sono economiche. Ma Frontera Electric costa in realtà 2.000 sterline in meno di una Frontera a benzina da 22.000 sterline. Finanziamento a partire da 144 sterline al mese. Per noi, valore significa offrire di più per il vostro denaro di quanto vi aspettereste, e questo modello lo offre a palate”.

Steve Catlin, Amministratore Delegato di Vauxhall, ha dichiarato: “La nuova Frontera illustra perfettamente il nostro impegno per l’elettrificazione della Gran Bretagna. Frontera ha aperto la strada come prima auto nel Regno Unito ad essere disponibile in versione elettrica e ibrida a benzina con lo stesso prezzo di listino per entrambe, e ora si spinge ancora oltre con la Frontera Electric a un prezzo di partenza inferiore rispetto alla sua controparte ibrida. Con specifiche generose, interni spaziosi e un design robusto, è gratificante vederla riconosciuta come l’auto con il miglior rapporto qualità-prezzo del 2025″.

La Frontera ha già stabilito un nuovo punto di riferimento per l’elettrificazione accessibile fin dal lancio, con prezzi identici per le versioni elettrica e ibrida. In seguito all’introduzione dell’Electric Car Grant, la nuova Frontera Electric ora parte da sole £ 22.495 OTR, ovvero meno dell’equivalente ibrido. Vauxhall ha eliminato il tradizionale sovrapprezzo associato ai veicoli elettrici e ha reso il passaggio all’elettrico più semplice che mai.

Vauxhall ha recentemente ampliato la gamma Frontera con l’introduzione dell’allestimento top di gamma Ultimate, che si posiziona al di sopra degli allestimenti Design e GS. Questo aggiunge una serie di funzionalità che migliorano il comfort e la praticità, tra cui sedili anteriori riscaldabili, volante riscaldabile, parabrezza riscaldabile, fendinebbia a LED e barre portatutto con una capacità di carico di 240 kg.