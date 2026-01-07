Jeep Grand Cherokee: la versione aggiornata del SUV inizia ad arrivare nelle concessionarie

Nei giorni scorsi, le prime Jeep Grand Cherokee aggiornate hanno fatto il loro ingresso nei concessionari statunitensi, portando con sé una serie di novità pensate per rendere uno dei modelli più iconici del marchio ancora più moderno e versatile. Dopo cinque anni dal lancio della quinta generazione, la Grand Cherokee dimostra di saper evolvere senza stravolgere la sua identità: non si tratta di una rivoluzione, ma di una raffinata revisione che migliora prestazioni, comfort e tecnologia, mantenendo intatto il carattere robusto e riconoscibile del SUV.

Tra le novità più rilevanti c’è il nuovo motore turbocompresso Hurricane4 I4 da 2,0 litri. Piccolo nelle dimensioni ma potente nelle prestazioni, questo propulsore sviluppa 324 cavalli e 480 Nm di coppia, garantendo accelerazioni più pronte e consumi ridotti rispetto al tradizionale V6. Abbinato al nuovo cambio automatico 880RE TorqueFlite a otto rapporti, offre cambi di marcia fluidi e una risposta pronta già a bassi regimi. In città significa una guida più reattiva, in autostrada sorpassi più sicuri e, con un pieno, un’autonomia che può superare gli 800 km. Inoltre, i modelli selezionati possono trainare fino a 2.900 kg, confermando che la capacità di carico non è sacrificata.

Chi preferisce soluzioni consolidate può ancora contare sul Pentastar V6 da 3,6 litri, disponibile sugli allestimenti base. Con i suoi 293 cavalli e l’affidabilità comprovata, resta una scelta apprezzata da molti clienti Jeep, che cercano semplicità, robustezza e sicurezza.

Anche l’abitacolo è stato aggiornato con grande attenzione ai dettagli: il nuovo touchscreen Uconnect 5 da 12,3 pollici permette Apple CarPlay e Android Auto wireless ed è aggiornabile via etere. La consolle centrale è stata ripensata per rendere i comandi più intuitivi, mentre il pulsante di avviamento è stato spostato per un accesso più naturale. All’esterno, fari aggiornati, paraurti ridisegnati e una griglia più armoniosa conferiscono al SUV un look fresco e moderno, senza perdere l’inconfondibile identità Jeep.

Prodotta negli Stati Uniti, la Jeep Grand Cherokee 2026 resta una proposta completa, con la versione a due file di sedili, la Grand Cherokee L a tre file e la 4xe elettrificata. Questo aggiornamento non solo rende il SUV più tecnologico e performante, ma lo mantiene fedele al suo carattere, confermandolo come una delle scelte più solide e versatili nel segmento dei SUV di medie dimensioni, pronto a soddisfare chi cerca stile, comfort e prestazioni in un unico pacchetto.