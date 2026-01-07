Nuova Alfa Romeo Giulia Station Wagon: una versione come questa avrebbbe molti estimatori

Nuova Alfa Romeo Station Wagon al momento non sembra rientrare nei piani futuri della casa automobilistica del biscione con la futura generazione della vettura che dovrebbe avere le sembianze di una berlina fastback sulla base delle indiscrezioni circolate fino ad oggi e senza alcuna foto spia del prototipo che possa iniziare a far chiarezza su quello che sarà l’aspetto di questo atteso modello inizialmente previsto nel 2026 ma che invece se va bene vedremo verso fine 2027.

Una nuova Alfa Romeo Giulia Station Wagon? Non sarebbe mica una brutta idea

Nonostante ciò sul web c’è chi si chiede come sarebbe esteticamente parlando una nuova Alfa Romeo Giulia Station Wagon. E’ questo il caso di Filippo Penati che su LinkedIn ha pubblicato nelle scorse ore la sua personalissima versione di come potrebbe essere un simile modello qualora il biscione decida di portarlo sul mercato. Si tratta indubbiamente di un’ipotesi molto interessante che siamo sicuri troverebbe molti estimatori se arrivvasse realmente sul mercato. Del resto sono in tanti a pensare che una delle pecche della prima generazione di Giulia sia stata la mancanza di un simile modello che ha preso impari la lotta con le altre vetture premium presenti nello stesso segmento come quelle di Audi, BMW e Mercedes.

Purtroppo come dicevamo all’inizio non pare possa esserci spazio nemmeno con la prossima generazione per una nuova Alfa Romeo Giulia Station Wagon. Per la verità di una versione di questo tipo si era parlato negli scorsi anni. Sembrava ad un certo punto che qualche speranza potesse effettivamente esserci ma alla fine pare proprio che il biscione abbia scelto di concentrare le sue attenzioni su SUV e crossover che possano sicuramente avere più mercato a livello globale mentre un modello di questo tipo forse avrebbe un po’ di mercato solo in Europa e nemmeno in tutti i paesi.

Ad ogni modo sulla prossima generazione di Alfa Romeo Giulia le idee più chiare le avremo già nel corso del 2026 quando ad un certo punto sarà svelato il nuovo piano del biscione sul futuro e forse qualche dettaglio in più su questa atteso modello uscirà. Inoltre non escludiamo che da qui a fine anno possano esserci i primi avvistamenti e le prime foto spia del prototipo camuffato che come detto in precedenza potrebbe fornirci le prime preziose indicazioni su come sarà questa auto che come sappiamo sarà prodotta a Cassino su piattaforma STLA Large probabilmente solo dai primi mesi del 2028.