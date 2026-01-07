Nuova Fiat 128 Coupè: la sportiva del passato rivive con linee futuristiche in un video

Nuova Fiat 128 Coupé è un render tratto da un video pubblicato nei giorni scorsi su YouTube dal canale MotorFanX. Questa mostra una reinterpretazione in chiave moderna del mitico modello di Fiat. La vettura di questo video riprende l’essenza del modello originale, reinterpretandola con un linguaggio estetico contemporaneo e sportivo.

Il frontale si distingue per fari full-LED sottili, perfettamente integrati in una mascherina dal design a nido d’ape, mentre l’illuminazione diurna assume una firma luminosa moderna e riconoscibile. Il paraurti, elegante ma funzionale, ospita splitters discreti e prese d’aria studiate per ottimizzare il raffreddamento di radiatori e accumulatori, mentre il cofano scolpito presenta dettagli in fibra di carbonio che ne accentuano il carattere sportivo.

In un video ipotizzato il design di una moderna, ipotetica, nuova Fiat 128 Coupè

La fiancata si mostra bassa e slanciata, con cerchi da 18 a 20 pollici e pneumatici sportivi che conferiscono presenza e dinamismo. I passaruota, leggermente più ampi, lasciano spazio a impianti frenanti potenziati, mentre gli specchietti retrovisori adottano forme aerodinamiche dal gusto contemporaneo, in perfetta armonia con la silhouette complessiva.

La parte posteriore di questa nuova Fiat 128 Coupé propone fari a LED continui, uniti da una barra luminosa elegante, con spoiler integrato nel baule che sottolinea la sportività senza appesantire le linee. La scelta del sistema di scarico o del diffusore varia in base alla motorizzazione: doppio terminale per versioni ibride benzina, diffusore aerodinamico per modelli totalmente elettrici. A completare il quadro, il logo “128 Coupé Modern” o eventuali personalizzazioni rafforzano l’identità di questa reinterpretazione futuristica di un classico intramontabile.

Insomma sicuramente un’ipotesi molto interessante che infatti sta suscitando opinioni positive tra i fan del marchio e della 128 e tra coloro che vorrebbero rivedere in strada un simile modello. Vi segnaliamo inoltre che in questo video render è stato ipotizzato non solo l’esterno dell’auto ma anche in suo abitacolo anche questo reinterpretato in chiave moderna.

Gli interni della nuova Fiat 128 Coupé reinterpretano il classico con un tocco contemporaneo. Il cruscotto mantiene un design essenziale, arricchito da un display digitale compatto che si integra armoniosamente nello stile retrò, mentre il volante sportivo concentra solo i comandi indispensabili. I sedili avvolgenti, rivestiti in pelle e Alcantara, combinano cuciture moderne con tonalità classiche, offrendo comfort e eleganza.

La tecnologia è discreta ma completa: climatizzazione automatica, connettività per smartphone e illuminazione ambientale soffusa valorizzano l’abitacolo senza sovraccaricarlo. Le finiture in alluminio spazzolato, dettagli in fibra di carbonio e tappetini premium si abbinano a leve del cambio o selettori dallo stile vintage aggiornati, creando un ambiente che fonde memoria storica e sensibilità contemporanea.