Stellantis e B-Parts ampliano l’offerta di ricambi usati originali in UK

Stellantis, tramite SUSTAINera – la sua gamma di servizi post-vendita sostenibili basata sui principi dell’economia circolare – insieme al partner B-Parts, piattaforma europea leader per ricambi auto usati originali, annuncia il lancio ufficiale dei ricambi usati destinati alla rete di riparatori nel Regno Unito. Questa iniziativa rappresenta un passo significativo nell’espansione internazionale congiunta delle due realtà e sottolinea l’impegno continuo verso soluzioni di mobilità più sostenibili.

SUSTAINera, l’offerta di ricambi sostenibili di Stellantis, è disponibile per la prima volta nella rete di riparatori B-Parts in UK

I professionisti del settore automobilistico della rete di riparatori Stellantis UK possono ora usufruire dell’offerta di ricambi usati di B-Parts, una soluzione affidabile, sostenibile e conveniente in grado di soddisfare le diverse esigenze dei clienti. Gli automobilisti privati ​​nel Regno Unito possono già acquistare ricambi usati tramite il sito e-commerce dell’azienda ( www.b-parts.com ). Il mercato del Regno Unito rappresenta un’opportunità strategica grazie al suo mercato dei ricambi per autoveicoli ben sviluppato e organizzato. Vi è inoltre una forte domanda di alternative sostenibili, soprattutto nel settore automobilistico.

La presenza di enti di settore come la Vehicle Recyclers’ Association (VRA), che certifica i fornitori locali e garantisce elevati standard di qualità e tracciabilità, rende il Regno Unito un luogo ideale per il modello di B-Parts, basato su una rete di demolitori di veicoli fuori uso certificati. Nel Regno Unito, tutti i fornitori saranno certificati direttamente dalla rete VRA.

B-Parts vanta già fornitori di servizi di smontaggio attivi nel Regno Unito, con una solida pipeline. L’obiettivo, tuttavia, è quello di espandere rapidamente la rete, con l’obiettivo di raggiungere 500.000 ricambi disponibili sul mercato britannico entro i prossimi 12 mesi.

L’offerta per il Regno Unito includerà sia ricambi di provenienza locale che scorte provenienti da fornitori certificati in tutta l’Europa continentale. I siti web di B-Parts per il Regno Unito e l’UE sono in grado di identificare sia i veicoli con guida a destra (RHD) che quelli con guida a sinistra (LHD), consentendo ai clienti di prendere decisioni di acquisto consapevoli.

I professionisti del settore automobilistico della rete di riparatori Stellantis UK beneficeranno delle stesse politiche di garanzia e reso disponibili negli altri mercati europei, tra cui una garanzia di due anni e un periodo di reso di 14 giorni su tutti gli acquisti. Aggiungendo questa soluzione di riutilizzo alla sua gamma esistente di parti rigenerate e riparate, nonché ai prodotti di manutenzione riciclati già disponibili nel Regno Unito, SUSTAINera e B-Parts prevedono che il Regno Unito diventerà un mercato strategico chiave nel prossimo futuro.