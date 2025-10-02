Alfa Romeo festeggia il primo anniversario della Junior in Francia con una crescita del 47% a settembre

A settembre 2025, Alfa Romeo ha consolidato la sua crescita nel mercato auto della Francia con un incremento del 47 per cento rispetto a settembre 2024. Dall’inizio dell’anno, l’incremento ha raggiunto il 54 per cento, con una quota di mercato dello 0,4 per cento. Tra i marchi che raggiungono questa quota di mercato, la casa automobilistica del biscione è il marchio europeo con la crescita più elevata.

A un anno dalle prime consegne dell’Alfa Romeo Junior ai clienti privati, Alfa Romeo ha registrato una forte crescita del 47% a settembre

L’anno scorso, in questo stesso periodo, Alfa Romeo Junior ha registrato le sue prime immatricolazioni da parte di clienti privati. Il successo della compatta sportiva del brand milanese la colloca ora al vertice del segmento B-SUV Premium in Francia, sia su tutti i canali di vendita che tra i clienti privati. Junior supporta la strategia di elettrificazione del brand: a settembre oltre il 34 per cento delle Alfa Romeo Junior immatricolate erano nelle versioni 100% elettriche Elettrica da 156 cavalli e Veloce da 280 cavalli.

Alain Descat, Direttore di Alfa Romeo Francia ha dichiarato: “Il SUV Junior è un modello che ha riscosso un grande successo in Francia. Apprezzato dai suoi primi clienti e dalla stampa, sta guadagnando notorietà e le sue immatricolazioni continuano ad aumentare. Il trend è molto positivo grazie a questo passaparola che riporta in auge gli ex Alfisti e ne crea di nuovi.”

Dunque anche dalla Francia arrivano buone notizie per Alfa Romeo che registra in molti mercati una crescita importante grazie in particolare al nuovo SUV compatto che come vi abbiamo scritto in altre occasioni si avvicina a rapidi passi ai 60 mila ordini a livello globale.