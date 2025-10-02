Fiat si conferma leader del mercato italiano a settembre e in tutto il 2025

Anche a settembre 2025 Fiat e Fiat Professional si confermano leader del mercato in Italia. Secondo i dati diffusi da DataForce nelle scorse ore infatti la casa automobilistica torinese ha immatricolato un totale di 17.016 unità facendo registrare una crescita del 2,7 per cento rispetto allo stesso mese dello scorso anno portando la quota di mercato all’11,9 per cento. Se teniamo conto del solo mercato delle auto la casa italiana ha immatricolato 12.286 unità per una quota di mercato del 9,7%. Si tratta del decimo mese di fila che il brand di Stellantis guida il mercato.

FIAT e Fiat Professional a settembre si confermano al vertice del mercato in Italia

Nei primi nove mesi dell’anno, FIAT e Fiat Professional consolidano la loro leadership con l’11,4% di quota e 149.498 immatricolazioni complessive. La Panda Hybrid conferma il primato di vettura più venduta in Italia, con 7.671 consegne e oltre il 57% del segmento A citycar, prodotta nello stabilimento di Pomigliano d’Arco. A settembre, la Grande Panda registra 2.526 immatricolazioni, occupando l’ottavo posto tra le auto più vendute e il terzo nel segmento B berline. FIAT domina anche la micromobilità con Topolino, leader dei quadricicli elettrici, con oltre il 33% di quota di mercato.

Molto bene anche Fiat Professional che si conferma al primo posto nel mercato dei veicoli commerciali. A settembre 2025 sono state 4.730 le immatricolazioni registrate dal brand che ha così ottenuto una quota di mercato del 28,1 per cento in crescita del 3,4 per cento rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Se guardiamo all’intero 2025 sono 37.951 le immatricolazioni con una quota di mercato del 26,7 per cento in crescita di 2,5 punti percentuali rispetto allo scorso anno. Doblò Van con 2.332 immatricolazioni e una quota di mercato nel suo segmento del 45% è il veicolo commerciale più venduto nel nostro paese.