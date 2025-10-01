Jeep Heep Heep 2025: grande successo per l’edizione numero 27

Crans-Montana è tornata a essere il centro pulsante della comunità Jeep nel fine settimana del 27 e 28 settembre 2025. La 27a edizione del Jeep Heep Heep Festival ha riunito circa 500 veicoli Jeep e centinaia di appassionati provenienti dalla Svizzera e da tutta Europa, trasformando il famoso villaggio montano del Vallese in un palcoscenico per spettacolari esperienze fuoristrada, ritrovi familiari e un’appassionante cultura Jeep.

Un weekend di avventure fuoristrada a Crans-Montana con Jeep Heep Heep Festival

Tradizionalmente, il festival iniziava il sabato mattina con il cosiddetto “Jeeping”, un tour fuoristrada di circa 20 chilometri attraverso i pittoreschi paesaggi della stazione sciistica di Crans-Montana e le foreste circostanti. Il percorso era progettato per ospitare sia modelli Jeep moderni che classici. Per i piloti più ambiziosi, erano previste prove tecniche facoltative, tra cui uno slalom cieco, da completare sotto la guida del copilota, salite e discese ripide in una cava di ghiaia e una salita e discesa impegnativa in un canyon, che richiedeva coraggio e precisione.

Numerose famiglie hanno approfittato dell’opportunità di partecipare insieme al festival. Il percorso per modellini di Jeep radiocomandati è stato particolarmente apprezzato dai più piccoli appassionati di Jeep, con i suoi ostacoli in miniatura, rampe e piccole pozze di fango, ed è stato apprezzato non solo dai più piccoli.

Domenica, lo spettacolo è proseguito con un’imponente parata, in cui tutti i veicoli partecipanti hanno sfilato per le strade di Crans-Montana. Numerosi spettatori si sono assiepati lungo il percorso, ammirando la diversità e l’individualità delle Jeep. Il momento clou per gli appassionati di fuoristrada è seguito nel pomeriggio: la scalata al canyon. Veicoli selezionati hanno affrontato questa sfida estrema, dimostrando in modo impressionante la precisione, la tecnologia e il coraggio della comunità Jeep.

L’area del festival è stata un vivace luogo di incontro per tutto il weekend. Oltre a un bar e a una mensa, erano presenti numerose bancarelle che vendevano accessori e pezzi di ricambio per Jeep. Sabato sera, un programma di musica dal vivo con DJ ha creato un’atmosfera vivace e ha offerto l’opportunità di socializzare tra gli appassionati. L’atmosfera era di comunità, entusiasmo e orgoglio di far parte di una grande famiglia del brand americano. Il Jeep Heep Heep Festival 2025 ha dimostrato ancora una volta di essere molto più di un evento off-road: è un luogo di incontro, avventura e passione.