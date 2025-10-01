Nuova Maserati Levante: cambio di nome e di stile per il SUV del tridente?

Nuova Maserati Levante potrebbe essere uno dei futuri modelli che faranno parte della gamma della casa automobilistica del tridente. Al momento però si attendono conferme ufficiali da parte dei vertici della casa automobilistica del tridente che nel corso dei prossimi mesi dovrebbero svelare il nuovo piano di rilancio del marchio. Inizialmente previsto non è detto che questo modello farà ancora parte della gamma del brand di lusso di Stellantis o comunque potrebbe farne parte ma con un nome diverso.

Ecco come potrebbe cambiare la nuova Maserati Levante se confermato nel piano di rilancio del brand

Quello che appare sicuro è che la nuova Maserati Levante o come si chiamerà il futuro SUV top di gamma del marchio sarà molto diverso dal modello uscito di produzione lo scorso anno. Avrà uno stile pensato per fare bene sul mercato ovunque a differenza di quanto avvenuto con la prima generazione che forse non ha raggiunto i risultati sperati inizialmente dall’azienda. Quindi ci aspettiamo uno stile ancora più elegante, moderno e aerodinamico con prestazioni elevatissime magari sfruttando le sinergie con Alfa Romeo che potrebbe mettere a disposizioni le sue competenze in merito. Ovviamente il SUV sarà ancora più lussuoso della prima generazione e ci aspettiamo un salto di qualità dal punto di vista tecnologico davvero notevole.

La nuova Maserati Levante potrebbe avere molto in comune con il futuro SUV di segmento E di Alfa Romeo in arrivo nel 2029 che probabilmente sarà prodotto a Detroit negli Stati Uniti. L’erede di Levante invece quasi certamente continuerà ad essere prodotta in Italia come il resto della gamma di auto della casa automobilistica del tridente che ultimamente è stata al centro di indiscrezioni relative ad una sua eventuale cessione da parte di Stellantis. Infine per quanto riguarda la gamma di motori se inizialmente si pensava sarebbe stata solo elettrica è ormai certa la presenza di motori termici, molto probabilmente ibridi. Qui vi mostriamo un render di Moraschini Designer che immagina così la futura Levante.