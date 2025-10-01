Ferrari F12berlinetta, l’edizione 70esimo anniversario potrebbe arrivare a mezzo milione di euro

Tra i pezzi più ricercati nel panorama delle supercar modernenon può cge figurare anche una Ferrari F12berlinetta. Non parliamo di un modello qualunque, una versione qualunque, con un colore qualunque. Questa bellezza del 2017 è un esemplare appartenente alla ristretta serie realizzata per celebrare i 70 anni del Cavallino Rampante.

Un esemplare attualmente in vendita potrebbe raggiungere un prezzo mozzafiato, come d’altronde supercar Ferrari e di altri marchi di lusso ci stanno abituando, soprattutto in questi ultimi anni. La F12berlinetta è una delle sole 70 unità costruite sull’intera gamma Ferrari di quell’anno, ognuna con una livrea e una configurazione irripetibile. In pratica, niente cloni, solo autentici pezzi da museo con targa e libretto.

Questa F12berlinetta, con poco più di 2.500 chilometri percorsi, sfoggia l’inconfondibile Rosso Corsa con dettagli in bianco e verde che richiamano la 360 Challenge Stradale del 2003, a cui è ispirata. Sul cofano e sui parafanghi spiccano gli stemmi aerografati Scuderia Ferrari, mentre l’abitacolo abbina Alcantara nera e rossa, cuciture a contrasto e un trionfo di fibra di carbonio.

Non mancano i comfort da GT di lusso. E quindi, climatizzatore bizona, impianto audio JBL, navigatore satellitare e persino Apple CarPlay, per chi non può rinunciare a Spotify neanche a 300 km/h. Ma dietro la bellezza da collezione non può certo mancare la ciccia, la sostanza. Sotto il cofano pulsa il motore V12 F140 da 6,3 litri, un’opera d’arte meccanica che eroga 731 cavalli e oltre 500 Nm di coppia. Il tutto scaricato sulle ruote posteriori tramite un cambio doppia frizione a sette rapporti e un differenziale elettronico che tiene a bada la potenza, trasformando l’auto in una belva domabile solo da chi sa cosa sta facendo.

L’interno non è meno spettacolare grazie a sedili da corsa in fibra di carbonio, loghi Cavallino sui poggiatesta, paddle shift in carbonio dietro al volante con manettino integrato, e un contagiri che urla fino a 10.000 giri/min. Una targhetta tra i sedili ricorda con orgoglio l’esclusività di questo modello: si tratta infatti dell’unica F12berlinetta realizzata in omaggio alla Challenge Stradale.

Le valutazioni variano dai 400mila ai 500mila euro, a seconda di diverse condizioni. Ma questi numeri possono facilmente salire. Intanto, su Bring a Trailer resta ferma l’ultima offerta di 300.000 dollari, anche se manca una settimana alla fine dell’asta.