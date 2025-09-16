Ferrari, il mercato di queste supercar sta attraversando una fase davvero folle

Il mercato delle auto Ferrari sta vivendo una fase particolarmente sorprendente e dinamica, con oscillazioni di valore che hanno catturato l’attenzione degli appassionati di supercar e collezionisti di veicoli esotici.

Nelle ultime settimane, il segmento delle Ferrari usate e da collezione ha registrato un aumento significativo dei prezzi, evidenziando come alcuni modelli abbiano superato ogni aspettativa di mercato. Ed Bolian, noto YouTuber e fondatore di VINwiki, ha recentemente analizzato questa tendenza, sottolineando come in appena 30 giorni alcune Ferrari abbiano visto un’impennata straordinaria del loro valore.

Bolian ha citato esempi emblematici di auto vendute su Bring a Trailer, tra cui una Ferrari 430 Scuderia Spider 16M del 2009, che è stata aggiudicata per 802.000 dollari, circa il doppio del prezzo stimato. Secondo l’esperto, questo aumento eccezionale riflette non solo la rarità del modello, ma anche una crescente domanda nel mercato delle Ferrari, nonostante le sfide attuali del brand e le tensioni con alcuni clienti.

Altro esempio rilevante è la Ferrari F50 appartenuta a Ralph Lauren, venduta a Monterey 2025 per oltre 9 milioni di dollari, confermando come i modelli iconici continuino a detenere un valore straordinario.

Ciò che più ha colpito Bolian è il comportamento del mercato per modelli meno esclusivi, che hanno comunque raggiunto cifre sorprendenti. Tra queste, la Ferrari 599 GTO del 2011, finita nel classico Rosso Corsa, è arrivata a 2 milioni di dollari, rispetto a un valore stimato di circa 1 milione. Anche una Ferrari Superamerica del 2005, dotata di tetto rimovibile, ha superato le previsioni, venduta per 852.000 dollari, praticamente il doppio del valore stimato. Altri modelli come la 550 Maranello e la 599 GTB hanno visto aggiudicazioni intorno ai 368.000 dollari, ben al di sopra delle stime iniziali.

Questi dati suggeriscono una certa instabilità o, per meglio dire, un momento di forte vivacità nel mercato delle Ferrari, che ha sorpreso esperti e collezionisti. La grande domanda che ora si pone è se questi aumenti siano un fenomeno temporaneo o un indicatore di una tendenza più duratura nel mercato delle supercar.