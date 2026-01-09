Kia EV4 GT sfida Volkswagen: il nuovo modello sfoggia 292 CV e un cambio simulato

Kia decide di buttarsi nel nascente mercato delle compatte sportive elettriche e dopo una lunga serie di rapporti, speculazioni, avvistamenti durante i test e persino anticipazioni da parte della stessa casa automobilistica, l’attesa è finalmente finita. La nuova Kia EV4 GT viene presentata ufficialmente al pubblico debuttando al Salone dell’Automobile di Bruxelles 2026.

Con la Volkswagen ID.3 GTX nel mirino, la variante GT permette alla Kia EV4 di raggiungere un livello superiore. Il modello è strettamente legato alla nuova Kia EV3 GT, anch’esso presentato nello stesso salone insieme anche alla EV5 GT, dato che entrambi condividono il sistema di propulsione elettrico andando ad ampliare le fila della famiglia GT di Kia.

La variante GT prende le distanze dall’EV4 standard, arrivata da poco nelle concessionarie, grazie a una serie di elementi di design specifici. Il modello GT viene offerto sia nella carrozzeria Hatchback a cinque porte che per la Fastback, quindi per entrambe le varianti disponibili nella crescente gamma EV4. Basandosi sul concetto “Drive with an Edge” che incarna questa compatta elettrica, la variante GT offre un livello superiore di sportività e agilità.

Il modello monta cerchi in lega da 20 pollici avvolti da pneumatici ad alte prestazioni. I gruppi ottici anteriori e posteriori con tecnologia LED molto sottili risultano fondamentali nel trasmettere la personalità di questo veicolo. Le dimensioni vedono una lunghezza di 4.450 mm, larghezza di 1.860 mm, altezza di 1.485 mm e un passo di 2.820 mm.

Entrando nell’abitacolo del nuovo EV4 GT ci si ritrova rapidamente avvolti da un ambiente tipico di un veicolo sportivo. La prima cosa che cattura l’attenzione sono i sedili sportivi GT specifici, seguiti dal nuovo volante multifunzione GT e dalla tappezzeria dedicata.

Tra le dotazioni della variante GT dell’EV4 troviamo componenti interessanti come l’impianto audio Harman/Kardon, il sistema di parcheggio remoto con chiave, il display frontale Head-Up Display e il portellone elettrico intelligente. L’elenco dei sistemi di assistenza alla guida risulta ampio e variegato come ci si aspetterebbe, includendo assistente mantenimento corsia, assistente angolo cieco, avviso uscita sicura dal veicolo, riconoscimento limiti di velocità, rilevamento affaticamento conducente, assistenza abbaglianti, cruise control adattivo basato su navigazione, telecamera a 360 gradi, sensori distanza di parcheggio e monitoraggio angolo cieco.

Oltre all’equipaggiamento e ai tratti distintivi, tutte le attenzioni si concentrano sul sistema di propulsione come è logico trattandosi di un veicolo elettrico. Il cuore della nuova EV4 GT è una batteria agli ioni di litio da 81,4 kWh con l’energia immagazzinata che alimenta due motori, uno per asse, garantendo la trazione integrale.

Il motore elettrico anteriore eroga 145 kW pari a 197 CV mentre quello posteriore sviluppa 70 kW ovvero 95 CV, per una potenza totale di 215 kW corrispondenti a 292 CV. Il modello completa l’accelerazione da 0 a 100 km/h in 5,6 secondi e dispone di cambio marce virtuale VGS che, combinato con il sistema di design attivo del suono, offre un’esperienza di guida all’avanguardia e ricca di emozioni. Secondo la casa automobilistica coreana il sistema VGS introduce una sensazione tattile durante accelerazione e decelerazione.

Dispone anche di una modalità di guida specifica GT che adatta l’erogazione di potenza, la risposta dello sterzo, le sospensioni e i display del veicolo per ottenere un’immersione superiore. I tempi di ricarica variano ovviamente in base alla presa elettrica utilizzata. Usando un punto di ricarica in corrente continua servono solo 31 minuti per completare la carica dal 10% all’80%, mentre supporta anche ricarica in corrente alternata fino a 22 kW. La tecnologia V2L permette inoltre di utilizzare l’energia immagazzinata nella batteria per alimentare dispositivi elettrici esterni.

Il lancio commerciale della nuova Kia EV4 GT è davvero alle porte dato che il marchio ha confermato l’avvio della produzione nel secondo trimestre di quest’anno. Per il momento non è stato indicato il prezzo, ma possiamo prendere come riferimento le tariffe attuali dell’EV4 e più precisamente i 50.600 euro da cui parte la versione top di gamma. La variante GT supererà sicuramente quella cifra.