Alfa Romeo Stelvio Luna Rossa: possibile avvistamento del prototipo in strada

Alfa Romeo Stelvio Luna Rossa dovrebbe essere una delle probabili versioni speciali del modello che vedremo da qui alla sua uscita di produzione con l’avvento della nuova generazione per la quale però a quanto pare ci sarà ancora da aspettare. Nelle scorse ore Walter Vayr di Gabetz Spy Unit ha pubblicato alcune foto spia di un esemplare di Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio che secondo lo stesso potrebbero rappresentare le prime immagini del prototipo della versione Luna Rossa che a quanto pare si baserà proprio sulla versione top di gamma del SUV Quadrifoglio.

Ecco le presunte prime foto spia del prototipo di Alfa Romeo Stelvio Luna Rossa

Ricordiamo che lo scorso 10 giugno Alfa Romeo ha annunciato ufficialmente la partnership con Luna Rossa in vista dell’America’s Cup, includendo nel progetto anche una versione speciale delle sue vetture griffata Luna Rossa.

La presunta Alfa Romeo Stelvio Luna Rossa avvistata di recente è proprio una Quadrifoglio, riconoscibile dal logo iconico sulla fiancata. Il SUV sfoggia cerchi scuri nello stile classico Alfa Romeo, passaruota e minigonne in nero lucido e una vernice rosso scuro, probabilmente ispirata alle tonalità del team Luna Rossa. Sul posteriore spiccano quattro terminali di scarico inseriti in un paraurti nero, luci posteriori leggermente oscurate e specchietti retrovisori neri. Il frontale, visibile solo parzialmente, non mostra elementi particolarmente distintivi, anche se qualche dettaglio potrebbe sfuggire agli osservatori.

Nel complesso, la vettura in queste immagini appare elegante e grintosa, alimentando i sospetti che possa trattarsi della versione speciale Luna Rossa. Intanto, riguardo alla nuova Alfa Romeo Stelvio, non ci sono aggiornamenti ufficiali: le ultime voci indicano un rinvio probabile tra il 2027 e il 2028, accompagnato da modifiche estetiche rispetto ai prototipi mostrati nelle settimane precedenti. Si spera che da qui agli inizi del 2026 possano esserci finalmente notizie più certe su questo atteso modello che ancora per molti anni avrà un ruolo di primo piano all’interno della gamma della casa automobilistica del biscione.