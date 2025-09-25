Nuova Opel Mokka riceve il premio “autonis” in Germania

Solo pochi giorni fa, la nuova Opel Mokka GSE ha attirato l’attenzione mondiale durante la sua anteprima all’IAA Mobility di Monaco. Il SUV compatto ha convinto per il suo design elegante e dinamico, confermandosi un’auto performante in tutte le versioni, incluse quelle elettriche ad alte prestazioni. La qualità stilistica è stata premiata anche dai lettori di auto motor und sport: 14.000 appassionati hanno votato la nuova Opel Mokka come “Migliore innovazione di design del 2025” nella categoria Small SUV/Crossover durante la 25ª cerimonia dei premi autonis, assegnando al bestseller con il fulmine il 49,6% dei consensi. Questo riconoscimento prosegue la fortunata tradizione Opel agli autonis: nel 2022, la Opel Rocks aveva conquistato il premio, mentre nel 2023 è stata la Opel Corsa a essere eletta la più popolare nella sua categoria in Germania, consolidando ulteriormente il prestigio del marchio nel settore dei SUV e delle city car compatte.

Nuova Opel Mokka vince nettamente con poco meno del 50 percento dei voti

“Opel Mokka ha ora un aspetto ancora più audace, affilato e pulito. Abbiamo apportato piccole modifiche nei punti giusti per rendere questo bestseller ancora più sicuro e attraente per i nostri clienti. Siamo lieti che i lettori di “auto motor und sport” condividano questa opinione e abbiano votato Mokka come il SUV compatto più bello. E posso promettere: la nuova Mokka GSE, progettata per prestazioni elevate sia in termini di potenza che di design, farà battere ancora più forte il cuore del pubblico”, afferma Patrick Dinger, Presidente di Opel Germania.

Moderna, compatta e con quel tocco di stile in più: ecco Opel Mokka. Il SUV più venduto di Opel è sempre stato un vero e proprio personaggio, e quest’anno vanta ancora più carisma. Questo grazie anche al suo design affilato: Opel ha sottolineato con discrezione i punti di forza visivi di Mokka con l’ultimo fulmine Opel, un’interpretazione più moderna della firma LED anteriore e posteriore nei blocchi luminosi e con accenti neri che si estendono dal cofano e dalla linea di design laterale fino ad altri elementi di rivestimento. Mokka brilla anche con i nuovi colori della carrozzeria . Le vernici metallizzate Hummingbird Blue e Tropical Green, entrambe riservate esclusivamente a Mokka, e la tinta unita Graphic Gray mettono questo sfacciato SUV sotto i riflettori.

Ma non è solo il design della carrozzeria di Mokka a creare un effetto wow. Anche gli interni sono stati rinnovati: il volante, appiattito nella parte superiore e inferiore, non solo trasmette un carattere sportivo, ma con il fulmine al centro porta anche l’Opel Vizor nell’abitacolo e, con le sue linee orizzontali, riflette la bussola Opel del design esterno. La console centrale tra i sedili anteriori, lucida in una tonalità argento opaco, appare ancora più pulita di prima. I designer e gli ingegneri hanno integrato alcune impostazioni che in precedenza erano controllate tramite pulsanti nel touchscreen centrale a colori del sistema di infotainment digitale.

L’intero design dell’abitacolo appare più fresco e raffinato, come se provenisse da una classe di veicoli superiore. Ad esempio, il design dei restanti interruttori per il freno di stazionamento elettrico e le modalità di guida selezionabili (sulle varianti Mokka Electric e automatica) deriva dal SUV top di gamma Opel Grandland , che, come il nuovo Grandland Electric AWD – la prima trazione integrale completamente elettrica di Opel – ha recentemente suscitato scalpore all’IAA Mobility.

Con il suo riuscito mix di design esterno affilato e interni puliti e digitali, Opel Mokka ha conquistato i lettori di “auto motor und sport” . Per la 25a volta, i lettori hanno votato online per i loro design preferiti. Quest’anno hanno votato 14.000 lettori. Sono stati selezionati 117 nuovi modelli in 13 categorie. La cerimonia ufficiale di premiazione degli “autonis” Awards 2025 si terrà il 13 ottobre a Stoccarda.