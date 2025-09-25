in Stellantis News

Stellantis: Ned Curic parlerà di intelligenza artificiale e del futuro della mobilità all’Italian Tech Week 2025

Mensch e Curic condivideranno le loro prospettive su come l’intelligenza artificiale stia accelerando la mobilità sostenibile

Stellantis

Il gruppo Stellantis nelle scorse ore attraverso un comunicato stampa ha annunciato che il suo dirigente Ned Curic, Chief Engineering & Technology Officer di Stellantis, e Arthur Mensch, CEO e co-fondatore di Mistral AI, terranno una conversazione su “Mobilità basata sull’intelligenza artificiale: costruire il veicolo sostenibile di domani” all’Italian Tech Week 2025, giovedì 1 ottobre alle 12:00 CEST / 6:00 EDT presso le OGR di Torino. L’Italian Tech Week è uno degli incontri tecnologici più attesi in Europa, dove fondatori, investitori e leader del settore si riuniscono per discutere dell’evoluzione del panorama dell’innovazione.

Stellantis: Curic protagonista con Arthur Mensch, CEO e co-fondatore di Mistral AI, di una discussione sull’intelligenza artificiale e sul futuro della mobilità

Durante la sessione di apertura, che si terrà sul palco principale del Fucine, Ned Curic – noto non solo come dirigente di spicco del settore automobilistico ma anche come co-presidente dello Stellantis Freedom of Mobility Forum – prenderà la parola per approfondire come l’intelligenza artificiale e le tecnologie emergenti dei gemelli digitali stiano radicalmente trasformando l’intero processo di progettazione automobilistica.

Il suo intervento mostrerà come queste innovazioni possano supportare la transizione verso una mobilità più sostenibile e orientata alla circolarità, convertendo i dati complessi provenienti dalle flotte in informazioni strategiche e facilmente interpretabili. Inoltre, Ned Curic spiegherà come tali strumenti possano ridurre il divario esistente tra le esigenze pratiche degli utenti e i loro desideri, anticipando aspettative e tendenze future.

Ned Curic

Dunque per il gruppo Stellantis sicuramente un appuntamento molto interessante che ci farà meglio capire quello che sarà il futuro che attende il settore automobilistico.

